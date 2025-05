Hoy es el Día de la Hamburguesa: la mejor receta casera para tener en tu casa

Este acontecimiento tuvo lugar en su establecimiento llamado Louis’ Lunch , situado en New Haven, Connecticut, Estados Unidos , que aún sigue operando en la actualidad. No obstante, no se hallaron documentos que vinculen específicamente el 28 de mayo con este evento, y la conmemoración se popularizó sin que su fecha exacta tenga un respaldo histórico comprobado.

Esta receta vale la pena probarla. Quedan unas hamburguesas realmente sabrosas. Se pueden congelarlas para tener siempre a mano una opción más saludable que las compradas en paquete (de verdad, porque no contienen conservantes, colorantes ni saborizantes, conozco exactamente la calidad de la carne y ahorro en envases).

hamburguesas caseras.jpg

Ingredientes para hacer hamburguesas caseras

Salen unas 10 hamburguesas grandes o 20 mini, como las que hice yo

1 kg. de carne picada

1 chorizo crudo ( chorizo criollo , si estás en España, u otro que te parezca)

( , si estás en España, u otro que te parezca) 2 cebollas de verdeo (o 1 cebolla común )

(o ) 2 huevos (opcional)

(opcional) 2 dientes de ajo

1 cdita. de pimentón

1 cda. de perejil picado

Sal (más o menos 2 cditas) y pimienta

Hamburguesas

Como suelo recomendarles, siéntanse libres de experimentar y adaptar la receta a su gusto, ya sea variando las especias o sustituyendo algún ingrediente que no tengan por otro que dispongan en su despensa.

1. ¡Es súper sencillo!: primero, mezcla a fondo la carne molida junto con el chorizo, asegurándote de retirar el relleno del chorizo y desechar su envoltura.

2. Luego, incorpora la cebolla y el ajo finamente picados, junto con la sal, la pimienta, el pimentón y el perejil, también bien picado. Notarás el toque especial que aporta esta mezcla de ajo y especias.

3. Después de integrar todos esos ingredientes, añade dos huevos y amasa bien con las manos hasta que quede homogéneo. Se puede añadir media taza de pan rallado, aunque no es imprescindible. Personalmente, estas cantidades me funcionan perfecto y la carne queda en su punto justo. El huevo es opcional; habitualmente las hamburguesas no lo llevan, pero a mí me gusta cómo mejora la textura.

Hamburguesas

4. Formar las hamburguesas caseras es muy simple. Se pueden moldear con algún utensilio, pero a mí me encanta darles forma con las manos para que mantengan ese toque artesanal. En esta ocasión preparé mini hamburguesas, aunque podés hacerlas del tamaño que prefieras.

5. Para la cocción, calentá bien una plancha o sartén, colocá la hamburguesa y cocinala de un lado hasta que esté lista para darle la vuelta —solo una vez— y luego cocinala del otro lado. No hace falta añadir aceite de oliva ni ningún otro tipo de grasa. Quedan perfectas si las acompañás con un arroz yamaní mezclado con verduras.