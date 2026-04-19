Hoy se celebran los 433 años de la fundación de San Salvador de Jujuy

Este 19 de abril de 2026 San Salvador de Jujuy celebra el 433 aniversario de su fundación, hecho histórico que marcó el inicio de un proceso complejo de encuentros, tensiones y construcción colectiva.

Jujuy. Realizaron el acto por el 433 aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy

Dentro de la historia de la fundación de San Salvador de Jujuy se conoce un proceso que involucró varias tentativas.

La primera, bajo el nombre de “Ciudad de Nieva”, fue establecida por Gregorio de Castañeda el 20 de agosto de 1561, en la ubicación actual del barrio Ciudad de Nieva.

Sin embargo, esta ciudad no logró perdurar debido a las tensiones con las tribus indígenas locales.

La segunda fundación, conocida como San Francisco de Álava, tuvo lugar el 13 de octubre de 1575, cerca de la unión de los ríos Xibi-Xibi y Grande. Fundada por Pedro Ortiz de Zárate, esta ciudad también enfrentó dificultades y pronto desapareció, nuevamente debido a conflictos con las tribus indígenas.

Finalmente, bajo la dirección del gobernador Juan Ramírez de Velazco, se ordenó una nueva fundación en territorio jujeño.

El 19 de abril de 1593, Francisco de Argañaráz fundó la ciudad con el nombre de “San Salvador de Velazco en el Valle de Jujuy”, marcando un hito en la historia de la provincia. La ciudad rápidamente se convirtió en un importante centro comercial y administrativo en la región.