miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 08:59
Liga Profesional

Huracán vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Huracán vs Argentinos Juniors, que se enfrentarán en el estadio la Quema el próximo sábado 16 de agosto a las 16:15 (hora Argentina). Luis Lobo Medina será el árbitro del partido.

Huracán vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 5 del Clausura se jugará el próximo sábado 16 de agosto a las 16:15 (hora Argentina).

Así llegan Huracán y Argentinos Juniors

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura

Huracán derrotó por 1 a 0 a Tigre en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 3 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido y resultó perdedor en 2 oportunidades. Le han encajado 5 goles y ha convertido 3.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura

Argentinos Juniors llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Unión. En las últimas fechas obtuvo 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 2.

Se repartieron puntos en los últimos 5 duelos y el historial del torneo sólo registra empates entre ellos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1.

El árbitro designado para el encuentro es Luis Lobo Medina.


Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Unión: 24 de agosto - 14:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Racing Club: 24 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Horario Huracán y Argentinos Juniors, según país
  • Argentina: 16:15 horas
  • Colombia y Perú: 14:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:15 horas

