Huracán vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 5 del Clausura se jugará el próximo sábado 16 de agosto a las 16:15 (hora Argentina).

Así llegan Huracán y Argentinos Juniors Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura Huracán derrotó por 1 a 0 a Tigre en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 3 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido y resultó perdedor en 2 oportunidades. Le han encajado 5 goles y ha convertido 3.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura Argentinos Juniors llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Unión. En las últimas fechas obtuvo 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 2.

Se repartieron puntos en los últimos 5 duelos y el historial del torneo sólo registra empates entre ellos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1. El árbitro designado para el encuentro es Luis Lobo Medina.

Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Unión: 24 de agosto - 14:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Racing Club: 24 de agosto - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar Horario Huracán y Argentinos Juniors, según país Argentina: 16:15 horas

Colombia y Perú: 14:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:15 horas

