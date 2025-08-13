Huracán vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 5 del Clausura se jugará el próximo sábado 16 de agosto a las 16:15 (hora Argentina).
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Huracán derrotó por 1 a 0 a Tigre en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 3 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido y resultó perdedor en 2 oportunidades. Le han encajado 5 goles y ha convertido 3.
Argentinos Juniors llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Unión. En las últimas fechas obtuvo 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 2.
Se repartieron puntos en los últimos 5 duelos y el historial del torneo sólo registra empates entre ellos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1.
El árbitro designado para el encuentro es Luis Lobo Medina.
