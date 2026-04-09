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9 de abril de 2026 - 11:43
Liga Profesional

Huracán vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Todos los detalles de la previa del partido entre Huracán y Rosario Central, que se jugará el domingo 12 de abril desde las 17:30 (hora Argentina) en la Quema. Dirige Fernando Echenique.

Huracán vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Rosario Central y Huracán se enfrentarán en la Quema el próximo domingo 12 de abril desde las 17:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 14 del Apertura.

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Así llegan Huracán y Rosario Central

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura

Huracán venció por 3-0 a Gimnasia. Después de caer en 1 oportunidad y empatar 3 cotejos, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 4 veces.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura

Rosario Central viene de un triunfo 2 a 1 frente a Atlético Tucumán. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 4 goles y le metieron 4 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de mayo, en Cuartos de final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Huracán se llevó la victoria por 0 a 1.

Fernando Echenique fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 14: vs Rosario Central: 12 de abril - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Tigre: 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Argentinos Juniors: 27 de abril - 21:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 14: vs Huracán: 12 de abril - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Sarmiento: 19 de abril - 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Estudiantes (RC): 24 de abril - 19:15 (hora Argentina)
Horario Huracán y Rosario Central, según país
  • Argentina: 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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