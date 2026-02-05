Huracán vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El juego entre Huracán y San Lorenzo se disputará el próximo domingo 8 de febrero por la fecha 4 del Apertura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el estadio la Quema.

Así llegan Huracán y San Lorenzo Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura En la fecha anterior, Huracán se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Atlético Tucumán. Con 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura En la jornada anterior, San Lorenzo derrotó 1-0 a Central Córdoba (SE). Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 3 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y finalizó en un empate 0-0. El árbitro seleccionado para el encuentro será Yael Falcón Pérez.

Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs Sarmiento: 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Dep. Riestra: 21 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Estudiantes (RC): 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Belgrano: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Racing Club: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs Unión: 13 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Estudiantes (RC): 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Instituto: 24 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Talleres: 28 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Independiente: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina) Horario Huracán y San Lorenzo, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

