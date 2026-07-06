Incendio fatal en Salta: murió un hombre dentro de una casilla

Confirman que un hombre murió durante el incendio de una casilla en B° Grand Bourg.

Minutos después de las 7 de la mañana, se reportó un incendio en una casilla de madera ubicada en la esquina de las calles Iriarte y Gervasio Posadas, en el barrio Grand Bourg, al oeste de la ciudad de Salta. De acuerdo con la información brindada por la Policía, los equipos de emergencia encontraron el obrador parcialmente consumido por las llamas.

A su vez, en su interior hallaron a una persona muerta. Asimismo, las autoridades precisaron que la construcción no disponía de conexión al servicio de energía eléctrica. Personal de la Policía de Salta desplegó un operativo para asegurar el área afectada, mientras que dos dotaciones de Bomberos de la fuerza llevaron adelante las tareas de combate del fuego.

El incendio fue controlado Tras varios minutos de trabajo, las llamas fueron contenidas y el incendio completamente extinguido. Desde el área de Prevención y Emergencias de la Municipalidad de Salta señalaron que el operativo se activó luego de una comunicación ingresada al 105, en la que se advertía sobre un presunto incendio en una estructura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lup Radio Stream (@somos_lup) A partir de ese aviso, personal municipal acudió al lugar para relevar lo ocurrido y asistir a los familiares y demás personas damnificadas.

Los organismos competentes pusieron en marcha la investigación de rigor con el objetivo de establecer el origen del fuego y esclarecer cómo se produjo la muerte de la persona hallada en el lugar.

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