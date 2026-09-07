Independiente del Valle vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Por el partido correspondiente a la llave 2 de la Copa Libertadores, Ind. del Valle juega ante Flamengo el jueves 10 de septiembre. El duelo se disputa desde las 21:30 (hora Argentina), en el Coloso de El Batán.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2020, y Flamengo lo ganó por 4 a 0.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Facundo Tello Figueroa.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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