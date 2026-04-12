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12 de abril de 2026 - 07:07
Copa Libertadores

Independiente del Valle vs UCV: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo H de la Copa Libertadores

UCV se mide ante Independiente del Valle en el estadio Banco Guayaquil el miércoles 15 de abril a las 23:00 (hora Argentina).

Independiente del Valle vs UCV: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo H de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

A partir de las 23:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 15 de abril, UCV visita a Independiente del Valle en el estadio Banco Guayaquil, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo H de la Copa Libertadores.

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Así llegan Independiente del Valle y UCV

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Libertadores

Independiente del Valle llega con resultado de empate, 0-0, ante Rosario Central.

Últimos resultados de UCV en partidos de la Copa Libertadores

UCV llega triunfante luego de ver caer a Libertad con un marcador 3-1.

UCV lidera el Grupo H en esta competencia con 3 y 3 puntos, mientras que Ind. del Valle se sitúa en segunda posición y sumó 1.


Fechas y rivales de Independiente del Valle en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo H - Fecha 3: vs Libertad: 28 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 4: vs UCV: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 5: vs Libertad: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 6: vs Rosario Central: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de UCV en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo H - Fecha 3: vs Rosario Central: 28 de abril - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 4: vs Independiente del Valle: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 5: vs Rosario Central: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 6: vs Libertad: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Independiente del Valle y UCV, según país
  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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