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19 de agosto de 2026 - 12:22
Liga Profesional

Independiente vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

En la previa de Independiente vs Independiente Riv. (M), todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 22 de agosto desde las 18:30 (hora Argentina) en la Caldera del Diablo. El árbitro designado será Yael Falcón Pérez.

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Independiente vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 22 de agosto, a partir de las 18:30 (hora Argentina), Independiente Riv. (M) enfrenta a Independiente en la Caldera del Diablo, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura.

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Así llegan Independiente y Independiente Riv. (M)

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente ganó su último duelo ante Lanús por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 6 a favor.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura

Independiente Riv. (M) llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Belgrano. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 5 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 21 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Independiente Riv. (M) se quedó con la victoria por 3 a 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Yael Falcón Pérez.


Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Gimnasia (Mendoza): 30 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Racing Club: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente e Independiente Riv. (M), según país
  • Argentina: 18:30 horas
  • Colombia y Perú: 16:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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