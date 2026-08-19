Newell`s vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura se jugará el próximo sábado 22 de agosto a las 21:00 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura se jugará el próximo sábado 22 de agosto a las 21:00 (hora Argentina).
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Newell`s derrotó por 2 a 0 a Dep. Riestra en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 5 goles y ha convertido 6.
Banfield llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Racing Club. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 5.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 21 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Banfield resultó vencedor por 3 a 0.
El árbitro designado para el encuentro es Felipe Viola.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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