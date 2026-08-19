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19 de agosto de 2026 - 12:58
Liga Profesional

Newell`s vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Newell`s vs Banfield, que se enfrentarán en el Coloso del Parque el próximo sábado 22 de agosto a las 21:00 (hora Argentina). Felipe Viola será el árbitro del partido.

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Newell`s vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura se jugará el próximo sábado 22 de agosto a las 21:00 (hora Argentina).

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Así llegan Newell`s y Banfield

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s derrotó por 2 a 0 a Dep. Riestra en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 5 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura

Banfield llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Racing Club. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 5.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 21 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Banfield resultó vencedor por 3 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Felipe Viola.


Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Estudiantes: 31 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs River Plate: 30 de agosto - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Newell`s y Banfield, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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