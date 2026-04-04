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4 de abril de 2026 - 19:44
Liga Profesional

Con un marcador 1-0, Independiente derrotó a Racing Club por el clásico de Avellaneda

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Con un marcador 1-0, Independiente derrotó a Racing Club por el clásico de Avellaneda
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La Academia no tuvo una buena presentación y perdió 1-0 en condición de visitante en la Caldera del Diablo. Gabriel Ávalos definió el destino del encuentro en el minuto 35 del segundo tiempo.

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Después de recibir una asistencia de Santiago Montiel, el delantero remató al arco y venció al arquero rival para marcar su gol.

El delantero de Racing Club Adrián Martínez desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 39 del primer tiempo.

Gabriel Ávalos se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Independiente mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 13 pases correctos.

Ignacio Malcorra fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Independiente fue preciso con 16 pases efectivos y buscó 2 veces el arco contrario.

El técnico de Independiente, Gustavo Quinteros, propuso una formación 4-3-3 con Rodrigo Rey en el arco; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala en la línea defensiva; Ignacio Malcorra, Iván Marcone y Lautaro Millán en el medio; y Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Facundo Valdez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Gustavo Costas salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Facundo Cambeses bajo los tres palos; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo y Agustín García Basso en defensa; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez y Adrián Fernández en la mitad de cancha; y Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny en la delantera.

El árbitro Leandro Rey Hilfer fue el encargado de supervisar el juego en la Caldera del Diablo.

En la siguiente fecha el Rojo se enfrentará de visitante ante Boca Juniors, mientras que la Academia jugará de local frente a River Plate.

Cambios en Independiente
  • 58' 2T - Salió Lautaro Millán por Mateo Pérez Curci
  • 77' 2T - Salió Facundo Valdez por Maximiliano Gutiérrez
  • 84' 2T - Salió Santiago Montiel por Juan Manuel Fedorco
Amonestados en Independiente:
  • 37' 1T Sebastián Valdez (Conducta antideportiva) y 12' 2T Santiago Montiel (Conducta antideportiva)

Cambios en Racing Club
  • 72' 2T - Salió Tomás Conechny por Duván Vergara
  • 83' 2T - Salieron Adrián Fernández por Matko Miljevic y Baltasar Rodríguez por Bruno Zuculini
  • 88' 2T - Salió Agustín García Basso por Gastón Martirena
Amonestados en Racing Club:
  • 20' 1T Santiago Sosa (Conducta antideportiva), 49' 1T Marcos Rojo (Conducta antideportiva) y 49' 2T Matko Miljevic (Conducta antideportiva)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)

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