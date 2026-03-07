sábado 07 de marzo de 2026

7 de marzo de 2026 - 08:46
Liga Profesional

Independiente vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura

En la previa de Independiente vs Unión, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 10 de marzo desde las 19:45 (hora Argentina) en la Caldera del Diablo. El árbitro designado será Andrés Merlos.

Independiente vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El próximo martes 10 de marzo, a partir de las 19:45 (hora Argentina), Unión visita a Independiente en la Caldera del Diablo, por el duelo correspondiente a la fecha 10 del Apertura.

Así llegan Independiente y Unión
Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura

Independiente tiene pendiente su enfrentamiento con San Lorenzo que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura

Unión tiene pendiente su enfrentamiento con Talleres que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 5 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Independiente se quedó con la victoria por 3 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Andrés Merlos.


Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Unión: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Instituto: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Talleres: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Independiente: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Boca Juniors: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Defensa y Justicia: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente y Unión, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas
  • Colombia y Perú: 17:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas
  • Venezuela: 18:45 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

