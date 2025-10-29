miércoles 29 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de octubre de 2025 - 08:49
Liga Profesional

Independiente y Atlético Tucumán se miden por la fecha 14

Palpitamos la previa del choque entre Independiente y Atlético Tucumán. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Sebastián Martínez.

Independiente y Atlético Tucumán se miden por la fecha 14
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Independiente y Atlético Tucumán, por la fecha 14 del Clausura, se jugará el próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 20:00 (hora Argentina), en el estadio la Caldera del Diablo.

Lee además
aldosivi e independiente riv. (m) se encuentran en la fecha 14

Aldosivi e Independiente Riv. (M) se encuentran en la fecha 14
san lorenzo y dep. riestra se encuentran en la fecha 14

San Lorenzo y Dep. Riestra se encuentran en la fecha 14

Así llegan Independiente y Atlético Tucumán

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente quiere recuperar tras sufrir una derrota contra San Martín (SJ) por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, con 4 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

Atlético Tucumán viene de caer derrotado 1 a 2 ante San Lorenzo. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue Atlético Tucumán quien ganó 2 a 0.

Sebastián Martínez es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 15: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 15: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente y Atlético Tucumán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Aldosivi e Independiente Riv. (M) se encuentran en la fecha 14

San Lorenzo y Dep. Riestra se encuentran en la fecha 14

Por la fecha 14, Instituto recibirá a Rosario Central

Unión se enfrentará a Newell`s por la fecha 14

Talleres se enfrentará a Vélez por la fecha 14

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn video
Reducido.

AFA confirmó el árbitro para Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año
Paritarias.

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

Licencia de conducir.  video
Trámites.

Licencia de conducir: los cambios a partir de la modificación en la Ley Nacional de Tránsito

El hecho tuvo lugar en la intersección de La Rioja, Avenida Brasil y José de Garro.
Sociedad.

Se incendió un taller mecánico y evacuaron dos escuelas

Gimnasia de Jujuy 2025
Redes.

El plantel de Gimnasia de Jujuy rompió el silencio tras la sanción de AFA: qué dijeron

Cementerio del Salvador (Imagen generada con IA) video
¡Imperdible!

Realizarán la ruta de los fantasmas, leyendas y secretos de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel