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7 de abril de 2026 - 09:19
Jujuy.

Intento de femicidio en Perico: dictaron 120 días de prisión preventiva para el único detenido

Tras el brutal ataque a la joven de 29 años en Perico, la Justicia dictó la prisión preventiva por 120 días para el presunto femicida.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Perico: dictaron 120 días de prisión preventiva para el presunto femicida - Imagen ilustrativa&nbsp;

Perico: dictaron 120 días de prisión preventiva para el presunto femicida - Imagen ilustrativa 

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Brutal ataque en Perico a una mujer: fue secuestrada, abusada y prendida fuego

En el marco de una audiencia, el juez interviniente resolvió dictar 120 días de prisión preventiva, haciendo lugar al pedido de la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación.

Ruta 53 en Perico
Brutal ataque en Perico a una mujer: fue secuestrada, abusada y prendida fuego - Imagen ilustrativa

Brutal ataque en Perico a una mujer: fue secuestrada, abusada y prendida fuego - Imagen ilustrativa

Una medida clave para la investigación

La prisión preventiva busca garantizar el desarrollo de la causa y resguardar pruebas fundamentales. Según fuentes judiciales, el expediente ya cuenta con elementos contundentes, aunque aún restan pericias determinantes.

Entre ellas, se destacan la extracción y el análisis de datos de teléfonos celulares secuestrados, que podrían aportar información clave para reconstruir lo sucedido.

Pruebas y testimonios que sostienen la acusación

De acuerdo con lo informado por la abogada Marian Vargas, hasta el momento hay un solo sospechoso identificado como autor del ataque.

La acusación se apoya en el testimonio de un testigo que asistió a la víctima tras el hecho, así como en el relato que la mujer logró brindar a un efectivo policial antes de ser internada.

Además, la víctima declaró haber forcejeado con su agresor antes de escapar, lo que se vería respaldado por lesiones compatibles —como rasguños— detectadas en el detenido.

Evidencia material incorporada al expediente

Los investigadores también sumaron registros fílmicos que muestran el momento en que la mujer sube al vehículo del acusado. El rodado fue secuestrado y en su interior se hallaron manchas de sangre y restos de sustancias inflamables, en línea con la denuncia de la víctima, quien presentaba quemaduras de gravedad.

Estas pruebas refuerzan la hipótesis de un ataque violento con características extremas.

Estado crítico de la víctima

La mujer, de 29 años, permanece internada en estado crítico en el Hospital Pablo Soria. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica y bajo sedoanalgesia en terapia intensiva.

Si bien en las últimas horas logró salir del coma inducido, su evolución presentó complicaciones, por lo que debió ser nuevamente sedada.

“El estado es reservado. Tiene lesiones gravísimas; incluso se evaluó la posibilidad de amputación de un brazo, aunque por ahora fue descartada”, detalló la abogada.

El testimonio, clave para el futuro de la causa

Desde la querella señalaron que el testimonio de la víctima será determinante para el avance del proceso judicial. No obstante, también remarcaron que las pericias tecnológicas en curso y nuevas declaraciones podrían ampliar la imputación e incorporar otras figuras penales.

La investigación continúa en etapa preliminar, con medidas en desarrollo.

Conmoción social y pedido de justicia

El caso generó una fuerte repercusión en la comunidad. En paralelo al avance judicial, la Multisectorial de mujeres y disidencias convocó a una movilización en San Pedro para exigir justicia y acompañar a la familia de la víctima.

En este contexto, la abogada hizo un llamado a la responsabilidad en el tratamiento del caso, solicitando evitar la difusión de imágenes y resguardar la identidad de la mujer.

Mientras tanto, la evolución médica de la víctima y los resultados de las pericias pendientes serán claves para definir el rumbo de una causa que ya es considerada de extrema gravedad.

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