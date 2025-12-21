Interrupciones de energía en San Salvador, Palpalá y Perico por la tormenta

Las intensas lluvias, fuertes vientos y reiteradas descargas atmosféricas registradas durante la última hora provocaron interrupciones en el suministro eléctrico en distintos sectores de San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico , como consecuencia se encuentran fuera de servicio varios distribuidores de Media Tensión que abastecen distintos barrios de San Salvador, Palpalá y Perico.

Desde la empresa prestataria informaron que las condiciones climáticas adversas, con lluvias persistentes, ráfagas intensas y actividad eléctrica, generaron la caída de ramas y árboles, además de complicaciones para el acceso a determinadas zonas , lo que retrasa las tareas de reparación. No obstante, los equipos técnicos trabajan en terreno desde el inicio del evento, realizando intervenciones de emergencia para restituir el servicio.

A pesar de la complejidad del escenario, las cuadrillas continúan trabajando para reparar los daños en las redes de distribución y normalizar el suministro en el menor tiempo posible, priorizando la seguridad de la comunidad y del personal operativo.

Zonas afectadas por interrupciones del servicio eléctrico

Perico

Distribuidor Navea: Navea, Los Alisos, Ruta Provincial N° 8, Complejo Eva Perón, Loma Atravezada, Loteo Agostini, Loteo Los Manzanos, El Ceibal, Loma Hermosa y Country Las Delicias.

San Salvador de Jujuy

Distribuidor Aeropuerto: barrios La Paz, San Roque, J. M. de Rosas, Alto Verde, La Unión y El Cadillal.

Distribuidor Güemes: Loteo Los Tucanes (1ª y 2ª etapa), Güemes, Santa Bárbara A y B, Ciudadela, 18 de Noviembre, Loteo El Abuelo, Parque Industrial Snopek y Antena LW8.

Distribuidor Aeroparque: sectores Bajo Éxodo, 84, 76, 95, 80 y 330 Viviendas; Viviendas UOCRA; 370 II Viviendas – Asentamiento 4 de Agosto; sectores B 2 y B 3; edificios IVUJ (248); Hospital Snopek; Asentamiento Aeroclub; 308 y 284 Viviendas; 8 de Marzo; 70 y 76 Viviendas.

Distribuidor Alberdi: Edificio del Ministerio de Educación, parte de San Pedrito, Alberdi, sector del Loteo Bárcena, Santa Rita, sectores de Malvinas (820 Viviendas), 200 Viviendas Gijón y 50 Viviendas.

Distribuidor Río Blanco: barrios Malvinas (parcial), El Arenal, Santa Rita (parcial), zona eléctrica El Carmen, Finca Montenovi, Río Blanco (7 de Octubre, Islas Malvinas y San Martín), Papa Francisco, 35 Viviendas, La Noria y El Naranjito; loteos Apuap, Módena, Paoloni, Alias, Camino Real, Agostini y UPCN; zona del Supermercado Comodín sobre Ruta 66.

Distribuidor El Cruce: San Francisco de Álava, Azopardo, Corchito, Cucharita y parte de Alto La Viña (Museo Lola Mora).

Distribuidor Carahuasi: sectores 150 y 14 Hectáreas; Tupac Amaru (10ª etapa); loteos Los Alisos (7ª etapa y fiscal), Las Colinas y Boulevard; 58, 76, 90, 38, 50 y 351 Viviendas; 228 Viviendas CTA (1ª y 2ª etapa); 200 Viviendas (40 hectáreas); 50 Viviendas Vialidad y sector B 6.

Recomendaciones de seguridad

Ante la persistencia del temporal, se solicita a la población extremar los cuidados y seguir las siguientes recomendaciones:

Evitar el contacto con postes, cables caídos o estructuras metálicas cercanas a instalaciones eléctricas.

No intentar retirar ramas u objetos apoyados sobre líneas eléctricas.

Permanecer en lugares seguros y resguardados hasta que cesen las tormentas.

Ante cualquier situación de riesgo eléctrico, comunicarse de inmediato con los canales oficiales de EJESA.

Desde la empresa agradecieron la comprensión de los usuarios de las zonas afectadas y recomendaron desconectar los artefactos que no sean de primera necesidad hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y el servicio quede completamente normalizado.