Interrupciones de energía en San Salvador, Palpalá y Perico por la tormenta

Las intensas lluvias, fuertes vientos y reiteradas descargas atmosféricas registradas durante la última hora provocaron interrupciones en el suministro eléctrico en distintos sectores de San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico, como consecuencia se encuentran fuera de servicio varios distribuidores de Media Tensión que abastecen distintos barrios de San Salvador, Palpalá y Perico.
Desde la empresa prestataria informaron que las condiciones climáticas adversas, con lluvias persistentes, ráfagas intensas y actividad eléctrica, generaron la caída de ramas y árboles, además de complicaciones para el acceso a determinadas zonas, lo que retrasa las tareas de reparación. No obstante, los equipos técnicos trabajan en terreno desde el inicio del evento, realizando intervenciones de emergencia para restituir el servicio.
A pesar de la complejidad del escenario, las cuadrillas continúan trabajando para reparar los daños en las redes de distribución y normalizar el suministro en el menor tiempo posible, priorizando la seguridad de la comunidad y del personal operativo.
Zonas afectadas por interrupciones del servicio eléctrico
Perico
Distribuidor Navea: Navea, Los Alisos, Ruta Provincial N° 8, Complejo Eva Perón, Loma Atravezada, Loteo Agostini, Loteo Los Manzanos, El Ceibal, Loma Hermosa y Country Las Delicias.
San Salvador de Jujuy
Distribuidor Aeropuerto: barrios La Paz, San Roque, J. M. de Rosas, Alto Verde, La Unión y El Cadillal.
Distribuidor Güemes: Loteo Los Tucanes (1ª y 2ª etapa), Güemes, Santa Bárbara A y B, Ciudadela, 18 de Noviembre, Loteo El Abuelo, Parque Industrial Snopek y Antena LW8.
Distribuidor Aeroparque: sectores Bajo Éxodo, 84, 76, 95, 80 y 330 Viviendas; Viviendas UOCRA; 370 II Viviendas – Asentamiento 4 de Agosto; sectores B 2 y B 3; edificios IVUJ (248); Hospital Snopek; Asentamiento Aeroclub; 308 y 284 Viviendas; 8 de Marzo; 70 y 76 Viviendas.
Distribuidor Alberdi: Edificio del Ministerio de Educación, parte de San Pedrito, Alberdi, sector del Loteo Bárcena, Santa Rita, sectores de Malvinas (820 Viviendas), 200 Viviendas Gijón y 50 Viviendas.
Distribuidor Río Blanco: barrios Malvinas (parcial), El Arenal, Santa Rita (parcial), zona eléctrica El Carmen, Finca Montenovi, Río Blanco (7 de Octubre, Islas Malvinas y San Martín), Papa Francisco, 35 Viviendas, La Noria y El Naranjito; loteos Apuap, Módena, Paoloni, Alias, Camino Real, Agostini y UPCN; zona del Supermercado Comodín sobre Ruta 66.
Distribuidor El Cruce: San Francisco de Álava, Azopardo, Corchito, Cucharita y parte de Alto La Viña (Museo Lola Mora).
Distribuidor Carahuasi: sectores 150 y 14 Hectáreas; Tupac Amaru (10ª etapa); loteos Los Alisos (7ª etapa y fiscal), Las Colinas y Boulevard; 58, 76, 90, 38, 50 y 351 Viviendas; 228 Viviendas CTA (1ª y 2ª etapa); 200 Viviendas (40 hectáreas); 50 Viviendas Vialidad y sector B 6.
Recomendaciones de seguridad
- Ante la persistencia del temporal, se solicita a la población extremar los cuidados y seguir las siguientes recomendaciones:
- Evitar el contacto con postes, cables caídos o estructuras metálicas cercanas a instalaciones eléctricas.
- No intentar retirar ramas u objetos apoyados sobre líneas eléctricas.
- Permanecer en lugares seguros y resguardados hasta que cesen las tormentas.
- Ante cualquier situación de riesgo eléctrico, comunicarse de inmediato con los canales oficiales de EJESA.
Desde la empresa agradecieron la comprensión de los usuarios de las zonas afectadas y recomendaron desconectar los artefactos que no sean de primera necesidad hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y el servicio quede completamente normalizado.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.