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5 de mayo de 2026 - 19:58
País.

Investigan cuánto gastó Manuel Adorni desde que asumió como funcionario

La Justicia investiga los gastos de Manuel Adorni en propiedades, refacciones y viajes desde que llegó a la función pública.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Manuel Adorni.

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Los gastos que analiza la Justicia

Según la información incorporada al expediente, el monto total rondaría los US$ 752.480, equivalente a más de $1.053 millones. El cálculo representa cerca de $1,2 millones por día desde que asumió como funcionario.

Uno de los puntos bajo análisis es la compra y refacción de una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según testimonios incorporados a la causa, la operación de compra se habría cerrado en 120 mil dólares, a lo que se sumaron gastos de ingreso al barrio y un préstamo no bancario.

Manuel Adorni - Jefe de Gabinete
Manuel Adorni - Jefe de Gabinete

Manuel Adorni - Jefe de Gabinete

El mayor monto, sin embargo, estaría vinculado a la refacción de la vivienda. Un contratista declaró que las obras costaron 245 mil dólares y que habrían sido abonadas en efectivo.

Propiedades y viajes

La investigación también incluye la compra de un departamento en Caballito, financiado en parte por dos jubiladas acreedoras, y obras de refacción en ese inmueble.

Además, se revisan distintos viajes familiares y personales. Entre ellos figuran estadías en Aruba, Punta del Este, Nueva York y Bariloche, con gastos que la Justicia intenta reconstruir a partir de documentación y testimonios.

En el expediente también aparece la incorporación de una camioneta modelo 2021 al patrimonio familiar.

Qué busca determinar la causa

La causa busca establecer si los gastos detectados son compatibles con los ingresos declarados por Adorni y su grupo familiar durante el período investigado.

El funcionario negó haber cometido enriquecimiento ilícito y sostuvo públicamente que puede justificar los montos señalados. La investigación continúa con el análisis de documentación, testimonios y peritajes para determinar el origen de los fondos utilizados.

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