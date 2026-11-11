Irán incluyó a dos fuerzas militares argentinas en su lista de organizaciones terroristas

El gobierno de Irán anunció este miércoles que considera organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas, como represalia por la decisión de la administración de Javier Milei de incorporar a la Guardia Revolucionaria iraní al registro de grupos terroristas.

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La determinación fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, que cuestionó la postura adoptada por la Argentina , la definió como un “ acto hostil ” y lanzó una advertencia sobre sus posibles repercusiones.

La medida agrava el conflicto diplomático entre la Argentina e Irán, en un contexto marcado por los señalamientos contra el gobierno iraní por su presunta responsabilidad en los ataques terroristas contra la Embajada de Israel , ocurrido en 1992, y la AMIA , en 1994.

A través de una nota oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní sostuvo que la resolución responde a una normativa vigente en ese país, que contempla represalias recíprocas frente a las naciones que acompañen la postura de Estados Unidos de catalogar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria.

Desde la Cancillería iraní lanzaron una advertencia al asegurar que “el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto”, aunque no detallaron qué otras acciones podrían tomar en respuesta. La declaración comprende únicamente a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas, mientras que el Ejército quedó excluido de la medida.

Por qué Irán tomó la medida contra las fuerzas militares argentinas

La reacción de Teherán llegó luego de que la gestión de Javier Milei resolviera incorporar a la Guardia Revolucionaria iraní al registro de organizaciones terroristas, una determinación que se dio a conocer a finales de marzo de 2026.

Al justificar aquella resolución, el Ejecutivo argentino señaló que contaba con “informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino”.

La administración nacional relacionó a la fuerza militar de Irán con los ataques perpetrados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en marzo de 1992, y la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en julio de 1994.

Los dos atentados continúan sin resolverse judicialmente y fueron adjudicados a Teherán y a Hezbollah, la organización chií con base en el Líbano.

La determinación del Ejecutivo argentino también se enmarcó en un acercamiento más estrecho a nivel internacional con Estados Unidos e Israel, dos naciones enfrentadas con las autoridades iraníes.

Irán también declaró terroristas a fuerzas militares británicas

La determinación adoptada contra la Argentina no es un hecho aislado. A principios de noviembre, Teherán había incluido también a la Marina Real y a la Fuerza Aérea del Reino Unido en su listado de organizaciones terroristas, mientras que calificó al servicio de inteligencia británico MI6 como un “grupo hostil”.

En aquella oportunidad, la Cancillería iraní justificó la medida como una “respuesta a las acciones hostiles del gobierno británico contra la República Islámica de Irán durante el último año, incluida la participación en la guerra impuesta por Estados Unidos y el sionismo contra Irán”.

La inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en el registro de grupos terroristas por parte de Estados Unidos se remonta a 2019, cuando Donald Trump transitaba su primera presidencia.

Por su parte, la Unión Europea tomó una determinación equivalente en enero de 2026, luego de la violenta respuesta de las autoridades iraníes a las manifestaciones contra el gobierno que tuvieron lugar en ese país.