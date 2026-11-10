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10 de noviembre de 2026 - 16:59
Política.

Allanaron propiedades de Lázaro Báez por narcotráfico y lavado de dinero

Este martes se realizaron más de veinte allanamientos en inmuebles de Lázaro Báez en Santa Cruz y Buenos Aires, por orden de la Justicia provincial.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Allanaron propiedades de Lázaro Báez por narcotráfico y lavado de dinero.&nbsp;

Allanaron propiedades de Lázaro Báez por narcotráfico y lavado de dinero. 

La Justicia de Santa Cruz ordenó este martes más de veinte allanamientos en propiedades de Lázaro Báez, tanto en esa provincia como en Buenos Aires, en el marco de una causa por lavado de dinero y narcotráfico.

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Allanaron propiedades de Lázaro Báez por narcotráfico y lavado de dinero

La Justicia santacruceña dispuso más de veinte procedimientos en propiedades del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz y Buenos Aires, en el contexto de una causa por presunto lavado de activos y narcotráfico.

La investigación apunta a Lázaro Báez, que cumple diez años de prisión por lavado de activos agravado en la causa “Ruta del Dinero K” y fue condenado por administración fraudulenta en “Vialidad”.

Además, los procedimientos incluyen a su pareja, Claudia Insaurralde, quien administra sus propiedades, a un chofer y a otros involucrados.

Los allanamientos se concretaron por disposición del juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, quien hizo lugar a un requerimiento de la fiscalía local y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

A partir de esa investigación, el juez ordenó más de veinte procedimientos, junto con embargos, requisas y secuestros de vehículos. Las medidas corresponden a dos expedientes relacionados, en los que se busca determinar si operaban dos organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de dinero.

Una de las investigaciones apunta a una supuesta estructura dedicada al transporte de cocaína en camiones pertenecientes a una empresa transportista, una actividad que se habría desarrollado desde diciembre de 2025.

La distribución estaría en manos de dos hombres y uno de ellos tendría a su cargo un lavadero que funcionaría como punto de entrega de la sustancia.

Como desprendimiento de esa causa, la Justicia comenzó a investigar la presunta existencia de una estructura liderada por Lázaro Báez, que continúa detenido, destinada a gestionar y utilizar activos de procedencia ilícita para reinsertarlos en el circuito económico.

Esos bienes habrían sido sustraídos del alcance de las condenas que debe cumplir el empresario.

La investigación apunta a que uno de los posibles miembros de esa estructura tendría, además, un rol central en la otra causa: sería quien encabezaría la organización vinculada al narcotráfico en Santa Cruz.

Qué otros elementos secuestraron en el allanamiento a Lázaro Báez

Los operativos permitieron incautar estupefacientes, documentación y varios vehículos relacionados con los acusados en los dos expedientes.

A su vez, la Justicia ordenó una serie de restricciones patrimoniales y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los investigados, en respuesta al requerimiento de los fiscales Zárate y Velasco.

Fuentes judiciales señalaron que los allanamientos se desarrollaron entre el lunes y este martes, principalmente en Río Gallegos, El Calafate y distintas estancias de Santa Cruz, además de domicilios en Buenos Aires.

En los procedimientos intervinieron agentes de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, junto con personal de Prefectura y Gendarmería.

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