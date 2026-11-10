Allanaron propiedades de Lázaro Báez por narcotráfico y lavado de dinero. 

La Justicia de Santa Cruz ordenó este martes más de veinte allanamientos en propiedades de Lázaro Báez , tanto en esa provincia como en Buenos Aires, en el marco de una causa por lavado de dinero y narcotráfico.

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La Justicia santacruceña dispuso más de veinte procedimientos en propiedades del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz y Buenos Aires, en el contexto de una causa por presunto lavado de activos y narcotráfico .

La investigación apunta a Lázaro Báez , que cumple diez años de prisión por lavado de activos agravado en la causa “Ruta del Dinero K” y fue condenado por administración fraudulenta en “Vialidad” .

Además, los procedimientos incluyen a su pareja , Claudia Insaurralde, quien administra sus propiedades, a un chofer y a otros involucrados .

Los allanamientos se concretaron por disposición del juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, quien hizo lugar a un requerimiento de la fiscalía local y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

A partir de esa investigación, el juez ordenó más de veinte procedimientos, junto con embargos, requisas y secuestros de vehículos. Las medidas corresponden a dos expedientes relacionados, en los que se busca determinar si operaban dos organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de dinero.

Una de las investigaciones apunta a una supuesta estructura dedicada al transporte de cocaína en camiones pertenecientes a una empresa transportista, una actividad que se habría desarrollado desde diciembre de 2025.

La distribución estaría en manos de dos hombres y uno de ellos tendría a su cargo un lavadero que funcionaría como punto de entrega de la sustancia.

Como desprendimiento de esa causa, la Justicia comenzó a investigar la presunta existencia de una estructura liderada por Lázaro Báez, que continúa detenido, destinada a gestionar y utilizar activos de procedencia ilícita para reinsertarlos en el circuito económico.

Esos bienes habrían sido sustraídos del alcance de las condenas que debe cumplir el empresario.

La investigación apunta a que uno de los posibles miembros de esa estructura tendría, además, un rol central en la otra causa: sería quien encabezaría la organización vinculada al narcotráfico en Santa Cruz.

Qué otros elementos secuestraron en el allanamiento a Lázaro Báez

Los operativos permitieron incautar estupefacientes, documentación y varios vehículos relacionados con los acusados en los dos expedientes.

A su vez, la Justicia ordenó una serie de restricciones patrimoniales y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los investigados, en respuesta al requerimiento de los fiscales Zárate y Velasco.

Fuentes judiciales señalaron que los allanamientos se desarrollaron entre el lunes y este martes, principalmente en Río Gallegos, El Calafate y distintas estancias de Santa Cruz, además de domicilios en Buenos Aires.

En los procedimientos intervinieron agentes de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, junto con personal de Prefectura y Gendarmería.