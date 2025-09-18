jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 19:31
Política.

Javier Milei desplazó a "Lule" Menem de la campaña y empoderó a Santiago Caputo

El Presidente encabezó dos reuniones en la Quinta de Olivos para ordenar la estrategia de cara a las elecciones de octubre.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
El anuncio se produjo este jueves durante una jornada de intensa actividad política en la Quinta de Olivos, donde el mandatario encabezó dos reuniones para alinear la estrategia electoral.

Milei designó a Santiago Caputo como la persona encargada de la técnica discursiva y del armado de los mensajes que el espacio llevará de cara a las elecciones de octubre. Además, confirmó que Pilar Ramírez, presidenta del partido en la Ciudad de Buenos Aires, coordinará el trabajo con los dirigentes provinciales.

De esta forma, Lule Menem deja su lugar como articulador con los armadores del interior, cargo en el que había sido cuestionado en los últimos meses por distintos sectores del oficialismo.

El presidente Javier Milei vetó la Emergencia Pediátrica en el Garrahan.
Javier Milei se prepara para las Elecciones de octubre.

Javier Milei se prepara para las Elecciones de octubre.

Reuniones para ordenar la campaña

El Presidente dialogó durante unas tres horas con candidatos, jefes de campaña y referentes bonaerenses. Acompañado por Caputo, respondió preguntas y llamó a unificar el discurso del espacio en todo el país.

“El mensaje es que hasta acá los argentinos hemos hecho un esfuerzo impresionante para salir del pozo en el que dejó el país el kirchnerismo. Todavía falta, porque las últimas décadas no se resuelven en un año y medio. Pero si aflojamos ahora tiramos todo ese esfuerzo a la basura”, resumió una fuente presente en el mitin.

Durante los encuentros, Milei ratificó que el rumbo económico de su gestión no cambiará y buscó transmitir tranquilidad al asegurar que “el futuro del Gobierno no corre riesgo”. También arengó a los presentes con la frase “vienen por nosotros”, en un intento de reforzar la militancia en un contexto electoral clave.

