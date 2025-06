Javier Milei llevó a su perro Conan a una entrevista: "Este es uno de los cinco"

Críticas a la oposición y a los medios

En la segunda parte de su participación, Milei aprovechó el espacio para referirse a la actualidad política. “Veo mucha miserabilidad, bajeza, deseo de poder... lo único que hacen es obstruir y romper”, afirmó, y lanzó una dura crítica a gobiernos anteriores: “Si no hubiéramos entrado nosotros con un programa económico serio y sólido, Venezuela hubiera sido un chiste al lado de nosotros”.

También volvió a apuntar contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien calificó como “pichón de Stalin” y “pigmeo maligno”. No ahorró críticas para los medios: “Me han dicho incestuoso, zoofílico y hasta nazi. ¡Qué no me han dicho! Y después, cuando viene el vuelto, no se la bancan”.

Redes sociales y decisiones de gobierno

Milei justificó su intensa actividad en redes sociales asegurando que ese hábito le permitió anticiparse a maniobras internas en su Gobierno. Contó que descubrió irregularidades que llevaron a la salida de Florencia Misrahi (AFIP) y Diana Mondino (Cancillería) a través de publicaciones en internet. “Estoy monitoreando todo el tiempo. Eso es lo que me permite detectar cosas a tiempo y actuar”, explicó.

En el caso de Mondino, relató que decidió su remoción tras ver que Argentina no votó en sintonía con Estados Unidos e Israel en la ONU. “Eso es inadmisible para mí”, remarcó.

“Hay liberalismo para rato”

Finalmente, Milei aseguró que La Libertad Avanza ganaría con el 70% entre los votantes menores de 35 años si las elecciones fueran hoy. “Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Si seguimos haciendo las cosas bien, hay liberalismo para rato”, concluyó.

La presencia de Conan humanizó por un momento el tono habitual del presidente, aunque rápidamente el evento solidario se convirtió en una nueva plataforma para defender su gestión, atacar a la oposición y reafirmar su estilo directo y sin filtros.