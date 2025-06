¿Reconciliación presidencial? Yuyito González habló del posible reencuentro entre Fátima Florez y Javier Milei

“Pregunté si había pernoctado y no me lo negaron”, lanzó el periodista, dejando entrever que el vínculo entre ambos podría haber resurgido.

"No me vengan a hablar del pasado" dijo Yuyito Gonzales

“Después de ‘Oscurita’, pueden venir Fátima Florez o 200 más parecidas. Para mí esto es un exorcismo”, expresó, haciendo referencia a la intensa exposición mediática que vivió tras su breve romance con Milei.

Y añadió: “Gracias Dios que sacás el foco de mi persona. Yo estoy para pasarla bien en la vida. Amo el amor, cásense, hagan todo lo que quieran”.

Con esta frase, Yuyito marcó el cierre definitivo de su capítulo con el presidente y dejó claro que no volverá a hablar del tema:“A partir de esta noticia, es como un exorcismo. Ya no me pertenece el tema. Vuelvo a hablar con los noteros, pero no me pregunten más por el pasado”.

Fátima Florez y javier Milei Se rumorea que el presidente Javier Milei habría vuelto a salir con Fátima Florez, y que ya lo anunció a su entorno íntimo.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, la conductora habló del tema en su programa. “La productora me avisó de la reconciliación, ponele que sería así, entre Fátima Florez y Javier Milei” dijo, en uno de sus habituales monólogos. “Ningún problema”, aseguró categóricamente. “A mí no me molesta para nada”, sostuvo.

Por el momento, ni Fátima Florez ni el entorno presidencial salieron a confirmar o desmentir el reencuentro. Sin embargo, en medio de la intensa agenda política, la vida amorosa de Milei sigue generando interés tanto en los medios como en el círculo más íntimo del poder.