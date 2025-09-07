Juegos Forja 2025: estos son los ganadores del certamen gamer en Jujuy

El domingo se hacen los Juegos Forja de Esports en Jujuy (Foto ilustrativa)

Con gran convocatoria y entusiasmo juvenil, este domingo se desarrolló en Jujuy el certamen Juegos Forja 2025, una de las competencias gamer más importantes de la provincia. Adolescentes y jóvenes se midieron en distintos títulos de eSports, mostrando estrategia, habilidad y trabajo en equipo pensando en su lugar en el equipo provincial rumbo a los Juegos Evita.

La jornada, organizada bajo el lema de promover el gaming competitivo en un ambiente sano y de comunidad, contó con varias categorías, desde shooters y juegos deportivos hasta batallas en móviles.

Ganadores del certamen de Juegos Forja de eSports en Jujuy Brawl Stars (categoría individual): Román Calpanchay

FC25: Bruno Pucca

Torneo Libre Desafío Jujuy x Diablos Azules: Juan Carlos Puma (DBZBT3) Gonzalo Córdoba (Free Fire) Raúl Ramos (PES 6) José Gabriel Gutiérrez (Clash Royale)



Mobile Legends (Company Gaming):

Isaías Benjamín Huanco

Gabriel Vilte

Jonathan Condo

Nehuén López

Ricardo Aguirre Brawl Stars (XBlood): Mauricio Torrejón

Claudio Leandro Samuel Quispe López

Lautaro Ortega

Santiago Ariel Vargas El evento se vivió con clima de camaradería y mucha pasión gamer. Los ganadores se llevaron el reconocimiento del público y marcaron un nuevo hito en la escena local de eSports. Juegos Forja se consolida así como un espacio donde la juventud jujeña demuestra talento, disciplina y entusiasmo por los videojuegos competitivos, un ámbito que crece año a año en la provincia.

