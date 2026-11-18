Detuvieron en Chubut a un expolicía condenado a perpetua por un crimen en Jujuy

Un expolicía condenado a prisión perpetua por el homicidio agravado y apremios ilegales cometidos contra un menor de edad bajo custodia policial en Jujuy fue detenido en Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut. Tras confirmar su localización, el Ministerio Público de la Acusación solicitó con carácter urgente su traslado a la provincia para que cumpla la pena impuesta por la Justicia.

El caso se remonta al 14 de septiembre de 2007 , cuando el entonces integrante de la fuerza policial fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta, en calidad de coautor de los delitos de homicidio agravado y apremios ilegales.

La víctima era un menor de edad que se encontraba detenido en una dependencia policial. Por estos hechos, la Justicia estableció la responsabilidad penal del exuniformado.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público de la Acusación, después de que la sentencia quedara firme, el juez de Ejecución de la Pena, Salvador Gustavo Ortiz, dispuso el 30 de septiembre de 2026 la inmediata detención del condenado. La resolución también estableció su posterior traslado al Servicio Penitenciario de Jujuy para comenzar a cumplir la pena.

A partir de esta disposición, la Policía provincial inició tareas de búsqueda para establecer dónde se encontraba el hombre. Las averiguaciones permitieron determinar que no estaba en Jujuy y que podría encontrarse en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

Finalmente, fue localizado y detenido en esa ciudad, situación que permitió avanzar con las medidas judiciales necesarias para concretar su traslado.

Qué debe resolver la Justicia para concretar el traslado a Jujuy

Una vez confirmada la detención, el fiscal de Ejecución Penal, Sebastián Ruiz, solicitó con carácter urgente la extradición interprovincial del condenado. Por su parte, el juez Salvador Gustavo Ortiz libró un exhorto a la Justicia de Chubut, mediante el cual comunicó que la orden de detención continuaba vigente y solicitó que el hombre permaneciera privado de su libertad hasta completar el procedimiento.

Además, el magistrado requirió que la Fiscalía informe qué organismo estará a cargo del traslado, cuál será la modalidad del procedimiento y qué comisión tendrá la responsabilidad de realizarlo. Estas actuaciones permitirán coordinar entre ambas jurisdicciones el traslado del condenado y su posterior ingreso al Servicio Penitenciario de Jujuy.

La medida busca hacer efectivo el cumplimiento de una sentencia firme por hechos ocurridos contra un menor que se encontraba bajo custodia policial. Por el momento, el hombre permanece detenido en Chubut, mientras se completan las actuaciones correspondientes para su traslado a Jujuy.