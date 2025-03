Actividades en Jujuy por el aniversario de la Guerra de Malvinas

“ En el día de ayer comenzamos la Semana de Malvinas, a las 8 de la mañana izamos el Pabellón Nacional frente a Casa de Gobierno , con autoridades provinciales, con público y con los Veteranos de Guerra de la provincia” comentaba Antonio Leguinas, Vice presidente del centro de ex combatientes de Malvinas.

En el transcurso de los días tenemos distintas actividades, distintas invitaciones de las escuelas primarias, secundarias, a lo largo y ancho de la provincia de Jujuy y como en realidad no somos tantos en la provincia, por ahí fallamos en alguna, pero no es nuestra intención” decía el ex combatiente.