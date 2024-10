ADIUNJU instala una carpa nacional universitaria y hará paro activo

3) Preparar la 3er Marcha Federal Universitaria para fines de octubre. Solicitar el llamado a paro general a las 3 Centrales Sindicales.

Gremios universitarios convocaron a paro nacional

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a todos los gremios docentes y no docentes del país, convocó a un nuevo paro nacional para el 17 de octubre, así como una semana de lucha que comenzará el 21 de octubre.

Tomarán Rectorado este miércoles

Estudiantes de las cuatro unidades académicas de nuestra provincia, definieron continuar con la medida de protesta ante el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, y este miércoles 16 de octubre tomarán el Rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).

En principio esta medida de reclamo estaba prevista para el lunes, pero en la asamblea interfacultades, resolvieron hacerlo en concordancia con tomas en todo el país. La sede ubicada en avenida Bolivia será un nuevo escenario de protesta.

“Será a partir de las 16. Es una toma simbólica para que todas las universidades se pongan en conjunto con el mismo reclamo”, aclaró Axel Rufino, estudiante de la Facultad de Humanidades. “La toma será únicamente por un día para que no sea indefinida”.

Javier Milei: "La universidad va a seguir siendo pública"

El Presidente sostuvo que la universidad seguirá siendo pública. “La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, eso no se toca”, afirmó Javier Milei, pero aseguró que la educación superior "gratuita no es", argumentando que su financiamiento proviene mayoritariamente de los contribuyentes que no asisten a estas instituciones.

Autorizaron auditorias

El Gobierno, a través de un dictamen de la Procuración del Tesoro que anuló una resolución del ex procurador kirchnerista Carlos Zanini, autorizó a la Sindicatura General de la Nación a auditar a las universidades nacionales.

El Dictamen de Barra señala que “a la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales”.