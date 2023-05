A través de Facebook, la víctima contó cómo fue la situación: "Anoche quisieron estafarme vía WhatsApp, me contactaron desde un numero de Buenos Aires y te ofrecen un trabajo como "cajera de casino online" (también vi que lo hacen hablándote desde bancos, negocios, otras ofertas de empleo, etc)."

Hasta ahí todo parecía normal, pero minutos después en la charla algunas cosas le parecieron extrañas. "Te piden que tengas tu cuenta de mercado crédito al día (cosa que no me pareció raro porque al ingresar plata te debitan y es entendible que te pidan que no tengas deudas).

Continúa "luego te piden que tengas wpp en el mismo celular donde tenes tu cuenta de MC. Cuando corroboran esto, te solicitan que descargues una aplicación que se llama "TeamViewer QuickSupport" y te piden que les pases un numero de ID que te tira la app, con el cual pueden acceder y TOMAR CONTROL de tu celular, pueden ver toda tu información, acceder a tus cuentas de banco y vaciarlas, en fin, les das acceso total a tu teléfono", explica en la publicación.

Ahí es cuando ella toma precaución y sin seguir el paso a paso que le indicaba el estafador ya que era muy insistente y le solicitaba capturas y datos muy personales, decide no aceptar el trabajo y dejan de llegarle los mensajes al chantajista.

"Es una nueva modalidad de estafa, comparto esto para que lo tengan en cuenta y les adviertan a sus familiares, sobre todo personas mayores de esto, es muy facil caer y muy peligroso. Son muy insistentes e intentan mentirte y convencerte de que lo hagas, tengan mucho cuidado", termina ella su publicación.

