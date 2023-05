Servicios.. Agua Potable de Jujuy no atenderá el lunes

El lunes 15 de mayo se conmemora el día del trabajador sanitarista por lo que no habrá atención en las oficinas de Agua Potable de Jujuy.

La empresa Agua Potable de Jujuy S.E. comunicó que el próximo lunes no habrá atención en las oficinas comerciales como así tampoco en funcionaran las unidades operativas en toda la provincia con motivo de conmemorarse el día del trabajador sanitarista. Aclararon, igualmente, que durante toda la jornada se mantendrán las guardias correspondientes para urgencias con el fin de garantizar el servicio.

Comunicado de Agua Potable de Jujuy

Atención al usuario

El Área de Emergencia de Agua Potable de Jujuy brinda atención telefónica gratuita los 365 días del año a través del 0800-444-26337 para todos los usuarios de la provincia. Esto es por gestiones operativas: falta de agua, baja presión, pérdida de agua en vereda o calle, obstrucción en red cloacal externa e interna, reconexión domiciliaria de Agua y/o cloaca, etc. También por gestiones comerciales: información sobre facturación, mal funcionamiento o verificación del estado del medidor, elevado consumo, denuncia anónima por conexión clandestina o derroche de agua potable, información por mora, etc. Gestiones Informativas: requisitos para instalación de agua y cloaca, unificación de cuentas, planes de financiación, etc.