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5 de octubre de 2026 - 09:20
Política.

Alberto Bernis defendió el compre jujeño: "Tenemos que darle trabajo a la gente de Jujuy"

El vicegobernador, Alberto Benis, rechazó la propuesta del ministro de Desregulación y Transformación del Estado de reducir el compre local.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Alberto Benis

Alberto Benis

El vicegobernador, Alberto Bernis, rechazó la propuesta del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger de reducir el compre local y respaldó el trabajo del gobernador Carlos Sadir en la Mesa del Litio, junto a Catamarca y Salta, para fortalecer a los proveedores mineros del Norte.

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"Va en contra del federalismo, va en contra de la Constitución, que dice que los recursos naturales son de las provincias, y va en contra del crecimiento y el desarrollo del Norte", afirmó Bernis.

Trabajo para los jujeños

El vicegobernador advirtió que, sin el compre local, las licitaciones mineras quedarían en manos de empresas de otros países o de otras provincias: "Chile nos lleva años de ventaja en minería. Si se llama a una licitación, esto se va a llenar de empresas chilenas, chinas o de Buenos Aires, como pasaba antes. Tenemos que darle trabajo a la gente de Jujuy. De eso se trata el compre jujeño".

Bernis explicó que la actual ley de la Provincia, sobre este tema, "les da una ventaja a las empresas jujeñas y hay que dejarlas que crezcan. Que el parque industrial esté lleno de empresas jujeñas proveedoras de la minería y de todo tipo de servicios. Si son empresas jujeñas, van a tomar mano de obra jujeña. Más trabajo significa más movimiento en la economía, y eso favorece al comercio, al quiosquero, a todos", sostuvo.

Diálogo y consenso entre provincias

Bernis destacó el trabajo conjunto de los gobernadores del Norte en la Mesa del Litio, integrada por Jujuy, Catamarca y Salta. "Los gobernadores Carlos Sadir, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz están trabajando para coordinar un compre local en minería, para fortalecer y darle trabajo a nuestra gente", señaló.

De este modo, el vicegobernador reafirmó su respaldo a la gestión del gobernador Sadir y la decisión de la Legislatura de acompañar las políticas que protegen el trabajo y la producción de Jujuy.

Reglas claras y abiertas

Sobre la necesidad de evitar que solo unos pocos accedan a la proveeduría minera, Bernis coincidió: "Tiene que ser abierto para todo el que esté en condiciones de hacerlo". También recordó que el sector exige cumplir con normas internacionales, porque las minas están a más de 4.000 metros de altura.

"Esta es una pelea que tenemos que dar a rajatabla. No vamos a permitir que desde una oficina en Buenos Aires se dicten resoluciones que perjudiquen al trabajador jujeño", concluyó

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