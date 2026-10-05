Alberto Bernis defendió el compre jujeño: "Tenemos que darle trabajo a la gente de Jujuy"

El vicegobernador, Alberto Bernis, rechazó la propuesta del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger de reducir el compre local y respaldó el trabajo del gobernador Carlos Sadir en la Mesa del Litio, junto a Catamarca y Salta, para fortalecer a los proveedores mineros del Norte.
"Va en contra del federalismo, va en contra de la Constitución, que dice que los recursos naturales son de las provincias, y va en contra del crecimiento y el desarrollo del Norte", afirmó Bernis.
Trabajo para los jujeños
El vicegobernador advirtió que, sin el compre local, las licitaciones mineras quedarían en manos de empresas de otros países o de otras provincias: "Chile nos lleva años de ventaja en minería. Si se llama a una licitación, esto se va a llenar de empresas chilenas, chinas o de Buenos Aires, como pasaba antes. Tenemos que darle trabajo a la gente de Jujuy. De eso se trata el compre jujeño".
Bernis explicó que la actual ley de la Provincia, sobre este tema, "les da una ventaja a las empresas jujeñas y hay que dejarlas que crezcan. Que el parque industrial esté lleno de empresas jujeñas proveedoras de la minería y de todo tipo de servicios. Si son empresas jujeñas, van a tomar mano de obra jujeña. Más trabajo significa más movimiento en la economía, y eso favorece al comercio, al quiosquero, a todos", sostuvo.
Diálogo y consenso entre provincias
Bernis destacó el trabajo conjunto de los gobernadores del Norte en la Mesa del Litio, integrada por Jujuy, Catamarca y Salta. "Los gobernadores Carlos Sadir, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz están trabajando para coordinar un compre local en minería, para fortalecer y darle trabajo a nuestra gente", señaló.
De este modo, el vicegobernador reafirmó su respaldo a la gestión del gobernador Sadir y la decisión de la Legislatura de acompañar las políticas que protegen el trabajo y la producción de Jujuy.
Reglas claras y abiertas
Sobre la necesidad de evitar que solo unos pocos accedan a la proveeduría minera, Bernis coincidió: "Tiene que ser abierto para todo el que esté en condiciones de hacerlo". También recordó que el sector exige cumplir con normas internacionales, porque las minas están a más de 4.000 metros de altura.
"Esta es una pelea que tenemos que dar a rajatabla. No vamos a permitir que desde una oficina en Buenos Aires se dicten resoluciones que perjudiquen al trabajador jujeño", concluyó
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