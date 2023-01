Alquileres: la suba en enero será del 80%

Por otra parte, el debate sobre los cambios en la ley de alquileres no está saldado. Marino remarcó que “se pidió al congreso el cambio de la Ley, pero no tuvimos respuestas”. Y agregó que para que el mercado se estabilice “dependemos de la Ley nueva de alquileres”. Hace ya más de un año el Congreso trabaja en cambios en la Ley de Alquileres actual, que desincentivó la oferta de departamentos en alquiler por la extensión de los plazos de contrato y la actualización anual. Sin embargo, no hay unificación de criterios y las iniciativas no cuentan con mayoría para pasar a debate.