En ese sentido, es importante tener en cuenta que ante episodios de esa índole se pueden aplicar multas , indicó el Juez Contravencional de la provincial, Matías Ustarez. "En el Código Contravencional se amplió el sujeto que no es solamente la persona dueña sino también hay responsabilidad por parte del poseedor, el que los tiene o el guía" , dijo.

En estos casos hay que determinar con pruebas si el animal pertenece o no a la persona que vive en el lugar donde se encuentran, "ocurre con frecuencia que las mascotas están cuidadas y hasta vacunadas pero viven afuera de las casas, y ahí sí habría un responsable", mencionó y aseguró que la Policía va a recabar los datos que se requieren para constatar estos hechos.

Hacer la denuncia

Asimismo Ustarez remarcó que todo ciudadano que sufra ataques de perros o alguna molestia debe acercarse a la comisaría más cercana a su vivienda y erradicar una denuncia. También puede hacerlo en el Juzgado Contravencional (Avenida Fascio 650).

perros alto comedero.jpg Ataque de perros en Alto Comedero.

"Todos los elementos que circundan al hecho se tienen en cuenta a los fines de determinar la responsabilidad. Es importante que los vecinos se involucren porque esta problemática es compleja y generalizada a nivel provincial. Por ende les pedimos a los que viven esta situación que hagan la denuncia", añadió.

Vecinos del sector 202 Viviendas del barrio Alto Comedero se mostraron molestos y denunciaron un ataque de perros que están sueltos y muerden a las personas que pasan por esa zona.

Indicaron que durante este último tiempo hubo reiterados hechos de esa índole sobre la calle Capitán Mertell de ese sector. Al respecto, Laura Ortega, una de las vecinas, habló con Canal 4 y comentó que "hay una señora que rescata perros pero siempre los tiene afuera y son muy agresivos. Nadie puede pasar por acá, mordieron a una mujer y a un hombre".

"El problema es que esta persona siempre dice que no son de ellas, sino que son rescatados. Vino la Policía y no los atiende. Queremos solucionar esta situación. Sabemos que son rescatados, nos dan lástima, pero son muy malos y así no podemos vivir", añadió.

Multas por falta de cuidado responsable