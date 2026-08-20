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20 de agosto de 2026 - 10:01
Velada.

Alumnos de la Escuela "23 de Agosto" de Cuyaya preparan una noche especial por el Éxodo Jujeño

La comunidad educativa de Cuyaya realizará este viernes 21 su tradicional Marcha Evocativa y una velada con música, baile y distintas representaciones.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Karina Benencia, docente de la institución, visitó TodoJujuy junto a los alumnos Gonzalo Liquin y Mía Segovia, quienes contaron cómo viven los preparativos y extendieron la invitación a vecinos y familias.

Una tradición de más de 20 años en Cuyaya

La conmemoración tiene un significado particular para una institución que lleva el nombre de una de las fechas más importantes de la historia jujeña. “Hace más de 20 años que se viene realizando la Marcha Evocativa por las calles del barrio y luego la posterior velada”, explicó Benencia.

La convocatoria comenzará a las 18.30 en la plaza del barrio Cuyaya, donde se realizarán las primeras representaciones. Desde allí partirá la marcha por distintas calles del sector.

La llegada a la escuela está prevista aproximadamente entre las 19 y las 19.15, momento en el que comenzará la velada artística. Según explicaron durante la entrevista, habrá diferentes números y las actividades se extenderán durante la noche.

Los alumnos se preparan para la Marcha Evocativa

Los estudiantes llevan varias semanas trabajando para la celebración. “Lo venimos preparando con mucho ensayo. Ya tenemos los números preparados”, contó Gonzalo. La propuesta involucra a los distintos turnos de la escuela. Mientras una parte de los estudiantes tiene mayor participación en la Marcha Evocativa, otros se concentran en las presentaciones de la velada, una dinámica que se intercambia cada año.

Entre las actividades preparadas habrá música, bailes y representaciones alusivas al Éxodo Jujeño. Mía, por ejemplo, contó que participará de una chacarera y destacó la expectativa que existe entre los estudiantes después de varias semanas de preparación.

Me gustaría ver la escuela llena de personas disfrutando con nosotros”, expresó Mía Segovia, una de las alumnas que dialogó con TodoJujuy para invitar a la comunidad.

La jornada busca así reunir a alumnos, docentes, familias, exalumnos y vecinos de Cuyaya alrededor de una conmemoración que la Escuela 23 de Agosto sostiene desde hace más de dos décadas.

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