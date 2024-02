Año bisiesto: ¿Qué pasa con las personas que nacen el 29 de febrero?

Por lo tanto, las personas nacidas en este día atípico verán reflejado el 29 de febrero en su partida de nacimiento y en otros documentos legales, como el Documento Nacional de Identidad (DNI). No obstante, culturalmente, surge una pregunta interesante.

¿Cuándo celebrar su cumpleaños en años no bisiestos?

Aunque no existe una normativa específica al respecto, la tradición y la conveniencia personal suelen guiar la elección de la fecha de celebración. Aquellos nacidos el 29 de febrero pueden optar por festejar su cumpleaños el 28 de febrero o el 1 de marzo durante los años comunes. Esta decisión, sin embargo, carece de relevancia legal en países como Argentina.

La introducción de años bisiestos en nuestro calendario se remonta al ajuste realizado por el Papa Gregorio XIII en 1582 con la implementación del calendario gregoriano. Esta medida, destinada a alinear las fechas astronómicas y cronológicas, se adoptó para evitar desfases que podrían afectar la precisión de los eventos estacionales.

No obstante, la regla de los años bisiestos no es tan simple como parece. Aunque la norma general establece un año bisiesto cada cuatro años, con algunas excepciones, como aquellos divisibles por 100 pero no por 400, la periodicidad de estos años adicionales puede variar. Esta complejidad en el cálculo agrega un matiz fascinante a la singularidad de aquellos que comparten el 29 de febrero como día de nacimiento.