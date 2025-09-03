Así están las rutas este miércoles 3 de septiembre: cortes, desvíos y hechos viales

Ruta Nacional 52 - arena sobre la calzada

Estado de transitabilidad : con máxima precaución

Motivo: se registra acumulación de arena sobre la calzada

Paso de Jama

Hasta el momento, el Servicio Metrológico de Chine no emitió alerta alguna, solo avisos por vientos moderados en la Regio de Arica y Atacama; por lo que el Paso de Jama ubicado en el complejo fronterizo integrado Jama - Chile - Argentina- se encuentra habilitado ambos sentidos para todo tipo de vehículo.

rema precaución.

Tramo RN 34 KM 1188 al 1190 intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro De Jujuy

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

* RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente

* Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.

MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34

RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: desvío de transito permanente

* Se implementara un desvío vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.

* En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.

MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34

RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.

Tramo RN 34 KM 1158 - intersección con RP 61- Manantiales

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

MOTIVO: desvío vehicular por obra en autopista Ruta Nacional 34 desde día 07 al 31 de agosto

* Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34, en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama derecha, hacer la rotonda y continuar por la rama izquierda por el desvió hasta empalmar a la derecha de la ruta nuevamente, en tanto, los conductores que lo realicen en sentido norte-sur, serán desviados por la rama derecha.

* Por su parte, los vehículos que transiten por Ruta Provincial 61, en sentido este-oeste, que se dirijan al S

Ruta Provincial Nº 4, intersección Airampo y Escuela N°190 Macedonio Graz

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: corte total con desvío RN 9 por barrio Los Molinos

MOTIVO: trabajos de construcción de puente sobre arroyo huaico grande por parte de vialidad de la prov.

Se informa a los señores conductores, transitar con precaución en dicho sector, debido a que en el lugar personal de vialidad provincial se encuentra realizando tareas de contrición de puente; se les recomienda circular con velocidad reducida, manteniendo la distancia apropiada de frenado, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal de seguridad vial que realizan regulación de tránsito en el sector.

Cortes en el arroyo Huaico Grande Cortes en el arroyo Huaico Grande

Transitable con precaución

RN34 ALT INTERSECCION CON RP61 ALT LOC. MANANTIALES DESVIO DE TRANSITO DESDE EL DIA 07 AL 31 DE AGOSTO

RN 52 DESDE SALINAS GRANDES HASTA EMPALME CON RP 70 - (PRESENCIA DE BACHES POR TRAMOS)

RN 52 KM 180 AL KM 188 (ACUMULACIÓN DE ARENA SOBRE LA CALZADA POR SECTORES)

RP N°4 ALT INTERSECCIÓN AIRAMPO Y ESC. 190, CORTE TOTAL CON DESVIOS POR RN9 B° LOS MOLINOS. POR CONTRUCCION DE PUENTE

RP 53 CAMINO A LOC. PUESTO VIEJO (TAREAS DE REPAVIMENTACIÓN)

RN 9 ALT CUESTA DE BARCENA HASTA LOC DE VOLCAN

RP 79 DESDE LOC EL MORENO HASTA RN 51 - SALTA

RP 78 DESDE LOC EL MORENO HASTA LAGUNA COLORADA

RP 83 TRAMO VALLE COLORADO HASTA VALLE GRANDE

CAMINO VECINAL DESDE SANTA CATALINA HASTA LOC. EL ANGOSTO RP 73 LOC PALCA DE APARZO

RP 73 LOC SANTA ANA

RP 73 LOC CASPALA

RN 40 DESDE LOC DE SUSQUES HASTA LOC PUESTO SEY

RN 40 ALT LOC CIENAGA DE PAICONE - DPTO SANTA CATALINA

RP 78 DESDE EL COLORADO HASTA PARAJE TUSKA

RP 13 LOC DE ITURBE

RP 4 ALT PUENTE ARROYO LAS PERAS

RP 70 DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 34, KM 38, KM 40) RP 70B DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 15 Y KM 53) RP 19 ALT NORMENTA - DPTO LEDESMA

Las multas de tránsito son una de las principales preocupaciones para los conductores a la hora de salir de vacaciones.

Estos son los nuevos montos de las multas por alcoholemia y otras infracciones en Jujuy

Multas de alcoholemia

Alcohol en sangre De 0,01 a 0,19 g/l: 100 UF – $146.700 De 0,20 a 0,49 g/l: 300 UF – $440.100 De 0,50 a 0,99 g/l: 500 UF – $733.500 Más de 1,00 g/l: 800 UF – $1.173.600 Negarse al test: 1000 UF – $1.467.000



Multas de tránsito.