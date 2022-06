¿Cómo criar y cuidar a los perros de la casa?

Romero indicó que suele suceder que la gente abre la puerta de la casa para que el perro salga a pasear por el barrio y las casas, “territorializando, vuelven a dormir la siesta y luego salen de nuevo”.

El profesional recalcó también la importancia de la castración, “La gente deja perros de potencia de mordida a solas con un chico de dos años y es por ello que ocurren este tipo de barbaridades”, insistió el Dr. Romero.

JUAN ENRIQUE ROMERO - Médico veterinario -MN. 3010

¿Qué pasa con las “razas supuestamente peligrosas”?

El entrevistado aclaró que el pitbull es la raza más popular de la Argentina, “Últimamente incurrimos el error por ejemplo de achacarle la displasia de cadera a los ovejeros alemanes cuando hay una enorme cantidad de razas que tienen el mismo problema. Pero pasa que en una época el ovejero alemán era la zaza del momento, lo mismo pasa con el pitbull”.

Romero dijo que últimamente es cada vez más común la “tutoría irresponsable”. Dijo que al animal siempre se lo tuvo de la misma manera, pero “no hay modificaciones educativas ni llamado a las autoridades provinciales que son los responsables de la educación formal e informal a la hora del cuidado de las mascotas.

“Los perros no tienen que estar con chicos menores de 4 años. Después de esa edad se puede tener perros en una familia. Si el perro llegó antes que el chico, entonces hay que cuidar muchísimo estos aspectos. Nosotros no entendemos el lenguaje de los perros. Creemos que tienen que tener el lenguaje de los seres hirmaos, los humanizamos y eso no es correcto, por eso ocurren este tipoi de cosas”, sostuvo Romero.

La importancia en la cría de los cachorros

Finalmente dijo que la gente hace tener crías a sus perros sin saber qué va a pasar con los cachorros después. “Pasan a tener una cadena de crianza irresponsable. Muchas veces se desteta anticipadamente al animal y esto hace que la inhibición de la mordida no se logre después de los 40 días, esto produce que t4enga reacciones desmedidas del estímulo.

El entrevistado remarcó que esto tiene que ver con la inadecuada sociabilización. “Se piensa que el perro no debe pisar veredas ni concurrir a lugares si no está vacunado. Esto no es correcto. Lo puede hacer de otra manera porque sí necesita estar en contacto con su entorno”.