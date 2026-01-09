¡Atención carnavaleros! Cuánto cuesta armar el kit para Carnaval 2026

Con la llegada de enero, los jujeños ya comenzaron a consultar los precios de los artículos tradicionales para el Carnaval 2026. Según explicó Yolanda, vendedora del rubro, los valores tuvieron un incremento cercano al 50% respecto del año pasado, y armar un kit carnavalero básico para este año ronda los $15.000.
Los elementos más buscados ya están disponibles en los comercios y estos son los valores actualizados:
Papel picado: $2.000
Serpentinas (media docena): $3.500
Talco común (bolsa de 20 kg): $13.000
Talco perfumado (bolsa de 20 kg): $16.000
Vaso carnavalero: $800
Vaso modelo alternativo: $900
Jarrita carnavalera: $1.400
Nieve en aerosol: $2.500
Papel picado por kilo: $14.000
Fardo de espuma: $25.000
Yolanda explicó que, con estos precios, el combo básico se ubica alrededor de los $15.000, aunque muchos clientes eligen sumar otros productos.
“Nosotros llamamos este kit carnavalero, pero hay mucha gente que puede sumar más. Tenés talco color, otras cositas, vinchitas, cuernitos, hay varias cosas más para comprar”.
Embed - KIT CARNAVALERO EN JUJUY
Cómo vienen las ventas
Según detalló la vendedora, por ahora la actividad está concentrada en averiguación de precios, sobre todo por compras grandes: “Están averiguando precios. Ahora lo que está averiguando la gente es por mayor”.