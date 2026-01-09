sábado 10 de enero de 2026

9 de enero de 2026 - 20:50
Cuenta regresiva.

¡Atención carnavaleros! Cuánto cuesta armar el kit para Carnaval 2026

Aproximándose el carvanal 2026, muchos jujeños ya consultan por el kit carnavalero. Te contamos los precios y aumentos de este año.

Por  Gabriela Bernasconi
Precio kit carnavalero

Con la llegada de enero, los jujeños ya comenzaron a consultar los precios de los artículos tradicionales para el Carnaval 2026. Según explicó Yolanda, vendedora del rubro, los valores tuvieron un incremento cercano al 50% respecto del año pasado, y armar un kit carnavalero básico para este año ronda los $15.000.

Cuánto cuestan los productos del kit carnavalero

Los elementos más buscados ya están disponibles en los comercios y estos son los valores actualizados:

  • Papel picado: $2.000
  • Serpentinas (media docena): $3.500
  • Talco común (bolsa de 20 kg): $13.000
  • Talco perfumado (bolsa de 20 kg): $16.000
  • Vaso carnavalero: $800
  • Vaso modelo alternativo: $900
  • Jarrita carnavalera: $1.400
  • Nieve en aerosol: $2.500
  • Papel picado por kilo: $14.000
  • Fardo de espuma: $25.000
Yolanda explicó que, con estos precios, el combo básico se ubica alrededor de los $15.000, aunque muchos clientes eligen sumar otros productos.

“Nosotros llamamos este kit carnavalero, pero hay mucha gente que puede sumar más. Tenés talco color, otras cositas, vinchitas, cuernitos, hay varias cosas más para comprar”.

Embed - KIT CARNAVALERO EN JUJUY

Cómo vienen las ventas

Según detalló la vendedora, por ahora la actividad está concentrada en averiguación de precios, sobre todo por compras grandes: “Están averiguando precios. Ahora lo que está averiguando la gente es por mayor”.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy

  • 1 de enero: Chaya de Mojones
  • 22 de enero: Jueves de Padrinos
  • 29 de enero: Jueves de Ahijados
  • 5 de febrero: Jueves de Compadres
  • 12 de febrero: Jueves de Comadres
  • 14 de febrero: Sábado de Desentierro
  • 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande
  • 17 de febrero: Martes de Chaya
  • 21 de febrero: Carnaval Chico
  • 22 de febrero: Entierro del Carnaval
  • 28 de febrero: Carnaval de Flores
  • 7 de marzo: Carnaval de Remache

