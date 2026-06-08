Boletín de Calificaciones Digital en Jujuy: qué es y cómo funciona

Desde este lunes rige en Jujuy el Boletín de Calificaciones Digital en las instituciones educativas de gestión estatal y privada de modalidad común de los niveles primario y secundario, tras la aprobación del Ministerio de Educación mediante la Resolución N° 1017-E-26.

Natalia Quiroga de la Secretaría de Planeamiento Estratégico Educativo , que confirmó que “ se está llevando a cabo lo que es en primaria el acceso a lo que es el SINIDE/SGE . Cada institución educativa, a través de la carga que hace, puede acceder el padre yendo a la escuela y la escuela brindándole de manera virtual, puede ser a través de correo electrónico, a través del WhatsApp, en un PDF, la libreta que da cuenta de su desempeño académico y de su asistencia”.

La funcionaria aseguró que para el nivel secundario “está en un proceso de acuerdo al calendario escolar hasta el 29 de junio para que las escuelas carguen” , y pidió que los establecimientos educativos envíen la información.

“Hay una primera parte que es el padre que va a la institución educativa y allí la institución educativa puede darle al padre digitalmente el boletín . Posteriormente, que esperamos que sea a partir de la semana que viene, a través de NEXO, hay un portal educativo donde el padre accede con ese certificado alumno regular, que le dan una contraseña alfanumérica, accede al usuario y contraseña”.

En caso de dudas, Quiroga dijo que los padres se pueden comunicar primero con la escuela, “que es la que genera el dato, la escuela es la que ofrece esa información. Nosotros lo que hacemos es agilizar las condiciones para que eso suceda”.

Dijo que “ya no corre el boletín en papel. Hay instituciones que comunican, también imprimen, porque hay una demanda específica de los padres que están haciendo la impresión, si es que lo desean”, aclaró la funcionaria.

Educación - boletín digital

Adiós al boletín de papel

“La idea es que nos despapelicemos y que podamos estar más en contacto cotidiano con la escuela, porque en realidad tenemos la libreta una vez al mes, cuando el niño o joven lleva la libreta, después la devuelve y nada más. Acá va a poder consultarla las veces que sea necesario, porque es automático”, explicó.

Dijo que la libreta digital “es un documento válido, porque además tiene un QR que cuando se hace la lectura, le da fidedignamente la información, porque muchas veces pasa que con estos medios actuales se puede de algún modo deformar la información, cambiando todo esto que puede suceder”.

“Si el padre quiere hacer un trámite para entregar en otro sector, lo puede imprimir y el director sí tiene que firmar ahí la libreta, si es que tiene que hacer algún trámite hacia afuera del sector educativo. La libreta como medio de comunicación del rendimiento es un instrumento válido”, cerró.

Los objetivos del Boletín de Calificaciones Digital

El objetivo es optimizar la gestión institucional, fortalecer la comunicación entre las escuelas y las familias, y garantizar un acceso más ágil, seguro y transparente a la información académica de los estudiantes. La herramienta se articula con la política transversal de Evaluación y Calidad Educativa, orientada a mejorar los procesos educativos y fortalecer las capacidades institucionales.

Beneficios del nuevo sistema

Entre los principales beneficios del Boletín de Calificaciones Digital se destacan la modernización de la gestión educativa, la agilización de los procesos administrativos y el resguardo seguro y centralizado de la información académica.

También permitirá fortalecer la comunicación institucional con las familias, contar con información actualizada para el seguimiento pedagógico y mejorar la toma de decisiones basadas en evidencia. La herramienta funcionará como un registro oficial y canal de comunicación de las calificaciones de los estudiantes.

Boletín de Calificaciones Digital en Jujuy (Foto generado con IA) Boletín de Calificaciones Digital en Jujuy (Foto generado con IA)

Capacitación y carga de tutores

La resolución contempla acciones de acompañamiento y capacitación para los distintos actores del sistema educativo, con el fin de garantizar una implementación gradual, efectiva y accesible en todas las instituciones. La Secretaría de Planeamiento Estratégico y la Secretaría de Gestión Educativa emitieron las Circulares Conjuntas donde se brindan orientaciones para la implementación del boletín digital.

Se incluyeron instructivos específicos para la carga de tutores en el sistema SINIDE/SGE, un punto clave para fortalecer el vínculo entre la escuela y las familias. Las instituciones deberán realizar la carga y actualización de tutores dentro de los plazos establecidos por la Resolución N° 091-SGE-2026 para la carga de calificaciones.