La niña fue rescatada por los bomberos de entre los escombros. “Le afectó bastante”, y dijo que la conmoción no pasó. “Estamos volviendo a levantarnos. Perder a vecinos fue muy shockeante y seguimos así, en la espera de qué va a pasar”, sostuvo la Cintia.

La familia ahora se encuentra en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires, pero perdieron todo. Cintia es jujeña, tiene 27 años y dejó la provincia hace algunos años en busca de un futuro mejor, según le detalló a TodoJujuy.

Sostuvo que junto a su marido, de nacionalidad peruana, siempre trabajaron para darle lo mejor a la nena, que hoy cumple tres años. “No poder brindarle un momento, aunque sea chiquito, te da mucha impotencia, bronca y desesperación”, lamentó.

Cintia dijo que querían dejar la vivienda, pero por la pandemia no pudieron. “Me siento responsable porque uno es consciente de las cosas que hace mal y me da impotencia haber puesto en riesgo la vida de mi hija, es lo que más me duele”, resaltó.

“Yo tenía un embarazo riesgoso, me tuve que quedar acá y cuando me dieron el permiso empezó la cuarentena. Todos los vuelos se cancelaron y no pude irme. Después no viajé porque ella era muy bebé y dijimos que íbamos a dejar pasar un año hasta que buscáramos algo. Nunca llegó nada y acá estamos”, agregó.

DERRUMBE EN FLORESTA I "Hacía 17 años que vivía acá"

“Siempre me quise ir de ese lugar. Yo vengo de Jujuy y mis raíces, lo inculcado por mis viejos, es el laburo, ellos son gente que se ganaron sus cosas con esfuerzo. Busqué salir y no se dio, pero ahora no puedo volver el tiempo atrás lamentablemente”.

La joven jujeña es empleada doméstica, pero como no puede trabajar, está sin ingresos. Su pareja trabaja en una empresa de maestranza. “Estamos buscando un lugar para empezar, mi hija extraña su hogar, me dice ‘mamá vamos a casa’, y trato de explicarle que vamos a ir a una casa nueva, pero escucharla me paraliza. Siento impotencia como mamá, la abrazo y le digo que ya va a pasar”, contó.

“Aunque tenga que trabajar el doble para alquilar, lo único que pido es que me faciliten los trámites para poder hacerlo acá. Yo fui una niña que se mudó de un lado a otro y nunca tuve amigos”, dijo. Quienes tengan solidaridad y puedan colaborar con Cintia y su familia, pueden contactarse con ella a través de la cuenta de Instagram @cintyacarlos95, o también al teléfono 1159407808.

Derrumbe fatal

La vivienda ubicada en Floresta en Buenos Aires, alojaba a varias familias que sufrieron las consecuencias del derrumbe, que arrojo tres muertos y varios heridos. Una nena de 12 años, un joven de 19 y una mujer de 72, fueron las víctimas fatales.

La última víctima fue hallada horas atrás tras un arduo trabajo de los rescatistas con una grúa gigante, una mujer de nacionalidad peruana, que se suma a Jefferson Aquino, el joven de 19 años y Gabriela Jamile, la nena de 12.

La vivienda tenía tres pisos y el derrumbe ocurrió en las estructuras internas de la propiedad. Por este motivo, según explicaron las fuentes consultadas, es que la fachada de la casa permaneció intacta. Los trabajos aún continúan.