“Viví un año en la calle , donde me pasaron cosas buenas y malas. Después en una casa tomada en Vicente López. La policía nos detuvo. Yo era menor y me mandaron a colegios, de donde me escapé y nunca volví”, relata Noemi.

NOEMÍ COLQUE - Jujeña en Buenos Aires

“Volví a retiro y me quedé con un chico que había conocido ahí. Me case y nos instalamos en la villa 31 con mi familia, en mi casa”, destacó la jujeña que añora su tierra. “En el 2001 me ofrecieron un plan y luchar para ayudar al barrio”, dijo sobre sus inicios en el comedor y su actividad solidaria.

Un comedor de amor

“Me encargaba de la merienda en el comedor y nos pagaban un plan de 150 pesos. Crecimos y conseguimos que el gobierno nos anote para planes y crecer en la organización”, dijo orgullosa la jujeña, que hoy no solo alimenta a los chicos, sino también los estimula a estudiar.

Noemí Colque, la jujeña que tiene un comedor en el barrio 31 de Buenos Aires (1).jpg Noemí Colque, la jujeña que tiene un comedor en el barrio 31 de Buenos Aires

“Hoy cocinamos todos los días y los sábados hacemos transporte escolar para que ellos tengan un futuro mejor, porque sin estudios no se sale adelante”, dijo la mujer madre de familia y pionera de los comedores comunitarios en Argentina: “Somos 20 mujeres, madres de chicos que se criaron aquí y hoy ayudan”, acotó.

“Les diría a los chicos que estudien. Yo no lo hice y me pasaron cosas buenas y malas. Tengan su futuro con estudios, no sirve de nada sino”, aconsejó. “Hoy tengo todo y me siento orgullosa, pero me costó esfuerzo”, agregó.

Sobre el sueño de algunos jóvenes de buscar un futuro en Buenos Aires, dijo que lo hagan, pero pidió que no dejen los estudios. “No vengan como lo hice yo. En todos lados es importante el estudio, sino ni siquiera se pueden limpiar baños”, puntualizó Noemí Colque.

Un barrio singular en Buenos Aires

Conocido como Barrio 31, el barrio Padre Carlos Mugica tiene más de 90 años de historia. Existe desde 1932, cuando inmigrantes y obreros comenzaron a poblar la zona aprovechando la cercanía con el puerto de Buenos Aires.

Barrio 31 de Buenos Aires.jpg Barrio 31 de Buenos Aires

El barrio Mugica tuvo varios intentos de erradicación, pero finalmente en diciembre del 2015, el Gobierno de la Ciudad decidió poner en marcha un proyecto de mejoras con la construcción de infraestructura y viviendas, escuelas y centros de salud, la aprobación de una ley y de la normativa urbanística del barrio, entre otros.