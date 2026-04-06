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6 de abril de 2026 - 13:01
Jujuy.

Buscan a un adolescente de 13 años que desapareció en Cochinoca

Roberto Donato Martínez, adolescente de 13 años es buscado en Jujuy desde el 4 de abril. Piden informar al 911 o a la comisaría más cercana.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Piden ayuda para encontrar a Roberto Donato Martínez, desaparecido en Jujuy &nbsp;

Piden ayuda para encontrar a Roberto Donato Martínez, desaparecido en Jujuy

 

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Se activó en Jujuy la búsqueda de Roberto Donato Martínez, un adolescente de 13 años que fue visto por última vez en la localidad de Rachaite, departamento Cochinoca.

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Según la información difundida, el menor desapareció el 4 de abril de 2026, mientras que la denuncia fue radicada el 5 de abril. Desde entonces, se solicita a la comunidad cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero.

Cómo es Roberto Donato Martínez

De acuerdo a los datos aportados en el pedido de búsqueda, Roberto tiene contextura física media y cabello corto negro. Al momento de su desaparición vestía pantalón, campera de mineros y zapatillas blancas.

Piden ayuda para encontrar a Roberto Donato Martínez, desaparecido en Jujuy
Piden ayuda para encontrar a Roberto Donato Martínez, desaparecido en Jujuy

Piden ayuda para encontrar a Roberto Donato Martínez, desaparecido en Jujuy

Dónde desapareció y cómo aportar información

La búsqueda se concentra en la zona de Rachaite, Cochinoca, aunque se solicita colaboración en toda la provincia ante la posibilidad de que alguien lo haya visto o pueda aportar datos útiles.

Quienes tengan información pueden comunicarse de inmediato al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana. También se encuentran habilitados los números de WhatsApp 388-6828607 y 388-6860239.

Intervención del comité de búsqueda

El pedido de colaboración fue difundido por el Comité Interinstitucional de Actuación en casos de Desaparición de Mujeres, Niños, Niñas, Adolescentes y personas de la Diversidad (CINDAC).

Desde el organismo insistieron en la importancia de compartir la búsqueda y aportar cualquier información que pueda resultar clave para encontrar al adolescente.

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