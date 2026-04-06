Buscan a un adolescente de 13 años que desapareció en Cochinoca

Piden ayuda para encontrar a Roberto Donato Martínez, desaparecido en Jujuy

Se activó en Jujuy la búsqueda de Roberto Donato Martínez, un adolescente de 13 años que fue visto por última vez en la localidad de Rachaite, departamento Cochinoca.

Según la información difundida, el menor desapareció el 4 de abril de 2026, mientras que la denuncia fue radicada el 5 de abril. Desde entonces, se solicita a la comunidad cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero.

Cómo es Roberto Donato Martínez De acuerdo a los datos aportados en el pedido de búsqueda, Roberto tiene contextura física media y cabello corto negro. Al momento de su desaparición vestía pantalón, campera de mineros y zapatillas blancas.

Piden ayuda para encontrar a Roberto Donato Martínez, desaparecido en Jujuy Piden ayuda para encontrar a Roberto Donato Martínez, desaparecido en Jujuy Dónde desapareció y cómo aportar información La búsqueda se concentra en la zona de Rachaite, Cochinoca, aunque se solicita colaboración en toda la provincia ante la posibilidad de que alguien lo haya visto o pueda aportar datos útiles.

Quienes tengan información pueden comunicarse de inmediato al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana. También se encuentran habilitados los números de WhatsApp 388-6828607 y 388-6860239. Intervención del comité de búsqueda El pedido de colaboración fue difundido por el Comité Interinstitucional de Actuación en casos de Desaparición de Mujeres, Niños, Niñas, Adolescentes y personas de la Diversidad (CINDAC). Desde el organismo insistieron en la importancia de compartir la búsqueda y aportar cualquier información que pueda resultar clave para encontrar al adolescente.

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