Carpinchos en los diques de Jujuy: dónde están, por qué llegaron y qué cuidados hay que tener

Cuál es la diferencia entre el carpincho y capibara

La presencia de carpinchos, o también llamados capibara , en distintos puntos del país generó discusiones, curiosidad y también preocupación. Mientras en algunos barrios privados piden desalojarlos , en Jujuy la especie ya forma parte del paisaje de verano en los espejos de agua. Autoridades provinciales confirmaron su presencia, explicaron cómo llegaron y qué recomendaciones deben tener los visitantes.

El presidente de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques, Andrés Aparicio, confirmó que la especie está instalada principalmente en el dique La Ciénaga, en la zona conocida como “la curva de Vargas” o “el pozo de Vargas”, sobre el murallón. También fueron detectados ejemplares en el dique Los Alisos y se espera que puedan llegar a Las Maderas.

No se trata de animales autóctonos. “No son autóctonos del lugar, fueron introducidos” , explicó. Según informó, los primeros ejemplares se divisaron “hace entre seis y siete años”, y desde entonces se adaptaron al clima y al entorno.

Consultado sobre el impacto ambiental, Aparicio señaló que en principio no habría alteraciones graves. “No alteraría lo que es la flora y la fauna del lugar, ya que son animalitos totalmente herbívoros”, remarcó. De todos modos, indicó que se realiza un monitoreo constante para controlar la población.

Cuidados y recomendaciones para los visitantes

Aunque se trata de animales que despiertan simpatía, desde la Agencia piden evitar interacciones directas. “Tratar de no alimentarlos, tratar de no acercarse a tocarlos tampoco”, advirtió Aparicio, en diálogo con TodoJujuy.

Según indicó, no se registraron episodios de agresión, pero el comportamiento puede cambiar ante el acercamiento humano o si se los intenta manipular. “No están tan acostumbrados a tener un contacto directo con la gente”, sostuvo.

La escena se volvió frecuente durante el verano debido al alto movimiento turístico en los diques, especialmente en La Ciénaga, donde fines de semana y feriados concentran mayor cantidad de visitantes.

Los carpinchos no son mascotas

El otro punto que remarcan las autoridades es que los carpinchos no son animales domésticos y no pueden criarse en casas. “No son mascotas”, afirmó Aparicio, y agregó que la bióloga del organismo aclaró que “no son domesticables” y necesitan grandes superficies y acceso permanente al agua.

“Necesitan un espacio muy muy amplio para vivir”, explicó Aparicio. Desde el organismo destacan además que la convivencia con fauna silvestre requiere respeto, distancia y evitar prácticas que puedan alterar su comportamiento.