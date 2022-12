Caso Cesia Reinaga: "La jueza Cruz Martínez sobreseyó a los acusados y los dejó libres"

Acerca de la sentencia, la representante de la familia Reinaga brindó más detalles: “En esta sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia en estos días revoca esa sentencia absolutoria. Esto permite que de nuevo los acusados vuelvan de nuevo con un fundamento legal a ser detenidos y, por ende, que la causa no se cierre. Este era el peligro más grande que teníamos, si los absuelven, ellos quedan libres, la causa se cierra y no pasa nada. O sea, queda un femicidio aberrante como es el de Cesia con violación quedaría en la nada.”

Para darle continuidad a la causa, para la familia “esta es una muy buena noticia. Nosotros decimos que los jueces hicieron su trabajo y estamos convencidos que es un gran logro de la sociedad porque no lo iban a hacer sino salíamos a las calles, si la gente no nos apoyaba, si la gente no les hacía saber a los jueces qué es lo que queremos, qué es lo que nos duele y lo único que queremos es que se haga justicia” comentó Débora Reinaga.