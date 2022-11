"Se nota mucho la parcialidad que viola el principio constitucional de igualdad"

Además, existe otro problema que todo lo agrava que es sobre la imposibilidad de conversar con los magistrados. En referencia al juzgado de violencia de género que preside la Dra. Mónica Cruz Martínez, el Dr. Roberto Alemán comentó “no hay posibilidad de comunicación con los magistrados, incluso con los fiscales es difícil y es entendible, pero lo que pasa que cuando está privada de libertad una persona o se excluyó del hogar a una persona, también me parece que deberían disponer de tiempo para atenderlo y tener un contacto personal con el denunciado porque pasó, por ejemplo, que un no vidente fue excluido del hogar cuando si hubiera tenido la oportunidad de que la jueza lo citara personalmente, le aseguro que no hubiera tomado esa medida.”

Los procedimientos que se aplican en temas relacionados a las denuncias de violencia de género en nuestra Provincia están a cargo del Juzgado presidido por la Dra. Mónica Cruz. Sobre los mismos, Alemán explicó “la atención personalizada es fundamental, no es sólo cuestión de guiarse por papeles porque le llegó una denuncia de una mujer, inmediatamente dar la orden para que la policía vaya a retirarlo del hogar al acusado. Eso sucede hoy en violencia de género, que se manejan por meros llamados. Me pongo del otro lado y hace a la urgencia, pero paralelamente se podría darle un espacio al denunciado para explicarle qué va a pasar mínimamente si se descubre que fue una falsa denuncia, qué consecuencias tendría también la otra parte”.

A su vez, el Dr. Roberto Alemán relató la dificultad que tienen los varones para realizar las denuncias correspondientes “muchas comisarías no le están tomando la denuncia a los hombres. Ya hay casos en donde el hombre sabe que si levanta un dedo va a tener las consecuencias de la ley. Muchas veces son los hombres que, dentro de la vida intrafamiliar sufren la agresión, van a hacer la denuncia pero no se la toman. Lo consideran que es muy liviano, que no tiene trascendencia y ¿qué pasa si es a la inversa y él reacciona? Las consecuencias van a ser muy perjudiciales para el hombre”

Los tiempos en los casos sobre violencia de género

En cuanto al procedimiento judicial que se aplica en el Juzgado de Violencia de Género N° 1, el Dr. Alemán explicó “Estoy a cargo de un estudio de más de 9 colegas que tenemos causas que se tramitan sobre violencia de género y llama mucho la atención el modo en que se da el procedimiento que limita o restringe los derechos que tienen los acusados porque básicamente el principio de inocencia y el principio de igualdad de las partes en el proceso se ve vulnerado. Hoy la persona que recibe una denuncia, ya son socialmente condenados si el hecho trasciende, cuando técnicamente la persona que hace la denuncia es denunciante, no es víctima hasta que no se investigue y no se tengan elementos de convicción suficientes y la sentencia para que determine el rol que tiene cada parte en el proceso”.

También es importante destacar el procedimiento sobre los controles de la prueba que se ejecutan en el Juzgado de Violencia de Género de la Dra. Mónica Cruz Martínez. El Dr. Roberto Alemán detalló “Muchas veces los abogados defensores aportamos pruebas pero la Jueza se maneja con informes que se piden desde el juzgado, pero en esos informes no se le da a la otra parte la posibilidad de controlarlos o que en ese informe estén los testimonios de la parte del acusado, por ejemplo, si es un informe socio ambiental y se va a encuestar solamente a los familiares del denunciante o de la denunciante, es un informe parcializado donde no se tomó también en cuenta la opinión, la circunstancia del modo o lugar de los parientes del acusado también. Entonces ahí vemos una falencia en que los informes tienen un grado de parcialidad en cuanto a las personas que fueron entrevistadas y que de esa herramienta se va a valer el juez para dictar sentencia”.

En relación a lo que viene realizando la Asociación para intervenir en esta problemática Alemán dijo “Nosotros advertimos sobre esto en el juzgado de violencia de género a cargo de la Dra. Mónica Cruz. Acá se ordena que por la perspectiva de género se tengan que aplicar medidas urgentes que tienen muchos efectos colaterales o perjudiciales y se tiende a una injusticia. Por ejemplo, cuando la mujer reconoce que fue por cuestiones de celos que hizo realmente una falsa denuncia y va ella misma a querer levantar la denuncia porque reconoce que no sucedieron esos hechos y ya declaró el acusado dando prueba que no existió ese delito, aun así desde la justicia no admiten el levantamiento de la denuncia, prosiguen con la investigación y con el prejuicio que le ocasionan.”

Acerca de la Asociación

Los motivos que llevaron a conformar la asociación de padres y abuelos que no pueden tener contacto con sus hijos o nietos, el Dr. Alemán detalló “el denominador común es que todos consideran que de manera injusta están siendo privados de tener contacto con su hijo o nieto de manera totalmente injusta porque lo que se busca sobre todo es proteger al niño, es decir, el superior interés del niño que venía teniendo una vida normal y que por una denuncia de violencia de género que se realizó ya se ven privados por una orden judicial que afecta también a los abuelos, no sólo a los padres. No sale la orden judicial que no pueden ver a sus abuelos pero, al no tener contacto con su progenitor o progenitora, también se le impide a ellos tener ese contacto que no debería producirse porque los niños en pleno crecimiento necesitan el afecto de los abuelos paternos y maternos”

Ya se encuentra funcionando esta asociación “que es para aquellas personas que por una decisión rápida judicial, se ven hace meses privados de tener contacto con los niños. De hecho, ya son más de 24 personas que integran esta asociación y convoco a que nos contacte toda persona que no tenga los medios para pagar un abogado de forma particular. Esta asociación tiene como fin hacer valer los derechos de estas personas que no pueden ver a sus hijos o nietos”, explicó el Dr. Alemán.

“Estamos tratando de canalizar o encauzar sus casos y que por el desgaste de todo el proceso hace un tiempo que no pueden ver a sus afectos. Se pueden comunicar al 388-5107012 si quieren interiorizarse sobre lo que es la asociación y como para tener contención no sólo jurídica sino también psicológica y de apoyo recíproco entre personas que están atravesando esta misma situación”, finalizó el Dr. Roberto Alemán.