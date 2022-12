Cómo cada año hay hermosas historias en esta noche especial y en la Cena Blanca 2022 una estudiante se lució con un particular vestido: llevó con ella los momentos más lindos de su vida .

Julieta Tapia es egresada de este año del Bachillerato N°16 y para terminar su ciclo como estudiante de secundaria cumplió su sueño de llevar en su vestido fotos de toda su vida: "Quería hacer un vestido original, auténtico y que me represente. Es cerrar una etapa de mi vida, cada foto tiene un recuerdo que me marcó el corazón. Mi familia y amigas me acompañaron en esto".