viernes 26 de diciembre de 2025

26 de diciembre de 2025 - 11:39
Atención.

Cerraron la Laguna de los Pozuelos: los motivos

El área natural protegida Laguna de Pozuelos continúa sin acceso debido a las lluvias de verano y al estado de los caminos en la región norte de la provincia.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Laguna de Pozuelos.

Laguna de Pozuelos.

Desde los organismos responsables del área protegida indicaron que la situación puede variar según la evolución del clima, por lo que recomiendan consultar información actualizada antes de planificar cualquier visita. La medida busca preservar la seguridad de quienes transitan por la zona y proteger el entorno natural.

El área constituye un ecosistema frágil que depende del equilibrio hídrico propio de la región. Durante la temporada de lluvias, el aumento del caudal y las condiciones del terreno suelen dificultar el acceso, especialmente en caminos de ripio que conectan con localidades cercanas.

Laguna de Pozuelos
Laguna de Pozuelos.

Laguna de Pozuelos.

Condiciones climáticas y accesos

Durante el verano, la Puna jujeña atraviesa un período de lluvias intensas que impacta directamente en la transitabilidad de rutas y caminos secundarios. Las precipitaciones generan anegamientos y sectores inestables, lo que obliga a extremar precauciones al momento de circular por la zona.

Las autoridades recomiendan verificar el estado de los caminos antes de viajar y consultar los reportes meteorológicos actualizados. También se sugiere informarse a través de los canales oficiales sobre la habilitación o no del ingreso al área protegida.

Quienes tengan previsto recorrer la región durante la temporada estival deben contemplar posibles cambios en el acceso y organizar el viaje con antelación. Se aconseja utilizar vehículos adecuados para caminos de altura, respetar las indicaciones del personal local y evitar ingresar cuando las condiciones no sean seguras.

