Cerraron la Laguna de los Pozuelos: los motivos

Desde los organismos responsables del área protegida indicaron que la situación puede variar según la evolución del clima, por lo que recomiendan consultar información actualizada antes de planificar cualquier visita. La medida busca preservar la seguridad de quienes transitan por la zona y proteger el entorno natural.
El área constituye un ecosistema frágil que depende del equilibrio hídrico propio de la región. Durante la temporada de lluvias, el aumento del caudal y las condiciones del terreno suelen dificultar el acceso, especialmente en caminos de ripio que conectan con localidades cercanas.
Las autoridades recomiendan verificar el estado de los caminos antes de viajar y consultar los reportes meteorológicos actualizados. También se sugiere informarse a través de los canales oficiales sobre la habilitación o no del ingreso al área protegida.
Quienes tengan previsto recorrer la región durante la temporada estival deben contemplar posibles cambios en el acceso y organizar el viaje con antelación. Se aconseja utilizar vehículos adecuados para caminos de altura, respetar las indicaciones del personal local y evitar ingresar cuando las condiciones no sean seguras.