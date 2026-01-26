lunes 26 de enero de 2026

26 de enero de 2026 - 08:53
Actualización.

Cerraron nuevamente el Paso de Jama para el ingreso a Chile

Gendarmería Nacional informó que se cerró nuevamente el Paso de Jama para el ingreso de Argentina a Chile por prevención.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
paso de jama cerrado
Contexto del cierre y motivo de la reapertura

Durante los últimos días, el Paso de Jama permaneció cerrado de manera preventiva desde el jueves 22 de enero a las 13 hs hasta el lunes 26 a las 9 de la mañana, debido a condiciones climáticas adversas en la zona cordillerana, que motivaron la decisión de las autoridades fronterizas de Chile de suspender el tránsito en la Ruta CH-27 entre el kilómetro 43 y el complejo fronterizo.

Esta medida afectó tanto a vehículos de transporte de carga como a particulares, generando largas filas de camiones, colectivos y autos que quedaron varados a la espera de su habilitación.

Sin embargo, esta situación se modificó durante estas últimas horas tras la mejora de las condiciones climáticas.

Recomendaciones para viajeros

Sin embargo, se recomienda a los conductores que verifiquen el estado de la ruta y las condiciones meteorológicas antes de emprender el viaje, ya que las condiciones de alta montaña pueden seguir siendo variables incluso después de la reapertura.

Impacto en la logística y expectativas

El cierre del paso tuvo un impacto directo en la logística de transporte internacional y en el turismo regional, obligando a conductores y transportistas a reprogramar itinerarios y permanecer en la zona a la espera de la habilitación.

Tras esta reapertura, se espera descomprimir la situación en el complejo fronterizo, facilitando nuevamente el flujo de vehículos y reduciendo los tiempos de espera para quienes necesitan cruzar la frontera por este histórico corredor cordillerano.

