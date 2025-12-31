Chaya de Mojones en Maimará: la multa por orinar en la vía pública puede superar los $800 mil

En el marco de la Chaya de Mojones , una de las celebraciones más convocantes del inicio de año en Jujuy, las autoridades recordaron que orinar en la vía pública constituye una contravención grave y puede derivar en una multa que ronda los $800.000.

Transporte. Habrá colectivos especiales para viajar a la Chaya de Mojones en Maimará: los horarios

Atención. Cómo estará el clima en Maimará para la Chaya de Mojones

Según detallaron a TodoJujuy , el Código Contravencional establece multas de hasta cinco unidades, y cada unidad equivale al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que actualmente representa alrededor de $165 mil por unidad. De esta manera, la sanción total puede superar los $800 mil .

Desde la organización aclararon que la definición del monto final queda en manos de la Justicia, mientras que el operativo local se enfoca en la prevención y el control durante el evento.

Cabe remarcar que en Maimará rige la Ordenanza Municipal Nº 066/2025, que prohíbe expresamente realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, reforzando las sanciones previstas para este tipo de conductas durante eventos masivos. La normativa apunta a preservar el espacio común, el respeto por los vecinos y el carácter cultural de la celebración.

Prohibido usar pintura durante la Chaya de Mojones de Maimará

Desde la organización también reiteraron que en la Chaya de Mojones no está permitido el uso de pintura. La práctica tradicional se realiza con harina, talco y elementos propios de la celebración ancestral, y el uso de pintura está expresamente desalentado por el impacto ambiental y urbano.

image.png Chaya de Mojones - Maimará - Foto de Archivo: Todo Jujuy

Baños familiares habilitados para la celebración de la Chaya de Mojones de Maimará

Durante la jornada de la Chaya de Mojones también habrá un operativo especial de ordenamiento y control, que incluirá zonas habilitadas para estacionamiento, presencia policial y personal afectado a tareas de prevención. El objetivo es garantizar la circulación segura, evitar desbordes y acompañar el desarrollo de la celebración en un contexto de alta concurrencia.

Además, se dispuso la habilitación de baños en puntos estratégicos, a lo que se suma la tradicional colaboración de vecinos de Maimará que habilitan baños particulares para los asistentes.