miércoles 31 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de diciembre de 2025 - 13:25
Contravención.

Chaya de Mojones en Maimará: la multa por orinar en la vía pública puede superar los $800 mil

Durante la Chaya de Mojones en Maimará rigen sanciones para preservar el orden. Orinar en la vía pública puede implicar multas de hasta cinco unidades contravencionales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
chaya de mojones

En el marco de la Chaya de Mojones, una de las celebraciones más convocantes del inicio de año en Jujuy, las autoridades recordaron que orinar en la vía pública constituye una contravención grave y puede derivar en una multa que ronda los $800.000.

Lee además
Chaya de Mojones en Maimará.
Atención.

Cómo estará el clima en Maimará para la Chaya de Mojones
Chaya de mojones.
Transporte.

Habrá colectivos especiales para viajar a la Chaya de Mojones en Maimará: los horarios

Según detallaron a TodoJujuy, el Código Contravencional establece multas de hasta cinco unidades, y cada unidad equivale al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que actualmente representa alrededor de $165 mil por unidad. De esta manera, la sanción total puede superar los $800 mil.

Desde la organización aclararon que la definición del monto final queda en manos de la Justicia, mientras que el operativo local se enfoca en la prevención y el control durante el evento.

Cabe remarcar que en Maimará rige la Ordenanza Municipal Nº 066/2025, que prohíbe expresamente realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, reforzando las sanciones previstas para este tipo de conductas durante eventos masivos. La normativa apunta a preservar el espacio común, el respeto por los vecinos y el carácter cultural de la celebración.

Prohibido usar pintura durante la Chaya de Mojones de Maimará

Desde la organización también reiteraron que en la Chaya de Mojones no está permitido el uso de pintura. La práctica tradicional se realiza con harina, talco y elementos propios de la celebración ancestral, y el uso de pintura está expresamente desalentado por el impacto ambiental y urbano.

image.png
Chaya de Mojones - Maimar&aacute; - Foto de Archivo: Todo Jujuy&nbsp;

Chaya de Mojones - Maimará - Foto de Archivo: Todo Jujuy

Baños familiares habilitados para la celebración de la Chaya de Mojones de Maimará

Durante la jornada de la Chaya de Mojones también habrá un operativo especial de ordenamiento y control, que incluirá zonas habilitadas para estacionamiento, presencia policial y personal afectado a tareas de prevención. El objetivo es garantizar la circulación segura, evitar desbordes y acompañar el desarrollo de la celebración en un contexto de alta concurrencia.

Además, se dispuso la habilitación de baños en puntos estratégicos, a lo que se suma la tradicional colaboración de vecinos de Maimará que habilitan baños particulares para los asistentes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo estará el clima en Maimará para la Chaya de Mojones

Habrá colectivos especiales para viajar a la Chaya de Mojones en Maimará: los horarios

Cuánto costarán los pasajes para viajar a Maimará para la Chaya de Mojones 2026

Cómo atenderán las estaciones de servicio este miércoles y jueves por el año nuevo

Últimas horas para completar el censo para docentes y no docentes en Jujuy

Lo que se lee ahora
El tiempo para Año Nuevo en Jujuy
Importante.

Cómo estará el clima en Jujuy el miércoles 31 de diciembre

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El tiempo para Año Nuevo en Jujuy
Importante.

Cómo estará el clima en Jujuy el miércoles 31 de diciembre

Asi funcionará el transporte urbano el 31 y el 1.
Atención.

Horario especial de colectivos de San Salvador de Jujuy a Palpalá para este miércoles 31

Asueto por Año Nuevo: quiénes no trabajan el 31 de diciembre
Fin de año.

Asueto para este miércoles 31 de diciembre: desde qué hora y para quiénes

Imagen de archivo video
Atención.

Rutas intransitables y con precaución por crecida de ríos este 31 de diciembre

Parte médico del detenido que se prendió fuego en la celda.
Estado crítico.

El detenido que se prendió fuego en El Chingo tiene el 80% del cuerpo quemado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel