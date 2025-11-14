Chocaron en Alto Comedero y uno de los conductores se escapó

Choque en el acceso a Forestal Choque en el acceso a Forestal: daños materiales y alcoholemia cero en uno de los involucrados

En la madrugada de este viernes 14 de noviembre, se registró un choque sobre Ruta Nacional 66, a la altura del acceso a avenida Forestal, en inmediaciones de Agua de los Andes. El hecho fue informado por la Seccional 33° de la Policía de Jujuy.

El incidente ocurrió alrededor de las 02.05, cuando el 911 alertó sobre un choque entre dos vehículos. Al llegar al lugar, personal policial constató que se trataba de un Ford Fiesta gris, conducido por su propietario, y un Volkswagen Gol blanco, cuyo conductor se dio a la fuga inmediatamente después del impacto.

Ambos rodados presentaban daños materiales y, mientras el conductor que permaneció en el sitio colaboró con las autoridades, el segundo escapó del lugar dejando su vehículo abandonado.

Choque en el acceso a Forestal Choque en el acceso a Forestal: daños materiales y alcoholemia cero en uno de los involucrados A los pocos minutos arribó personal de SAME 107, Bomberos y Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes. Al automovilista presente se le efectuó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue 0,00 g/l, en cumplimiento de la Ley de Tolerancia Cero vigente en Jujuy. Por disposición de la fiscal de turno, Ana Laura Eliazarian, el Volkswagen Gol quedó bajo custodia policial mientras continúa la investigación para identificar al conductor fugado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.