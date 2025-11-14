sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de noviembre de 2025 - 08:50
Tránsito.

Chocaron en Alto Comedero y uno de los conductores se escapó

Un choque entre dos autos en la RN 66 dejó daños materiales y a un conductor prófugo. El otro automovilista aguardó a la Policía y dio alcoholemia cero.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Choque en el acceso a Forestal

Choque en el acceso a Forestal

Choque en el acceso a Forestal: daños materiales y alcoholemia cero en uno de los involucrados

Choque en el acceso a Forestal: daños materiales y alcoholemia cero en uno de los involucrados

En la madrugada de este viernes 14 de noviembre, se registró un choque sobre Ruta Nacional 66, a la altura del acceso a avenida Forestal, en inmediaciones de Agua de los Andes. El hecho fue informado por la Seccional 33° de la Policía de Jujuy.

Lee además
Accidente en La Quiaca
Policiales.

Dos conductores murieron en un choque fatal en La Quiaca
franco colapinto quedo afuera del gran premio de brasil 2025 tras fuerte choque
Fórmula 1.

Franco Colapinto quedó afuera del Gran Premio de Brasil 2025 tras fuerte choque

El incidente ocurrió alrededor de las 02.05, cuando el 911 alertó sobre un choque entre dos vehículos. Al llegar al lugar, personal policial constató que se trataba de un Ford Fiesta gris, conducido por su propietario, y un Volkswagen Gol blanco, cuyo conductor se dio a la fuga inmediatamente después del impacto.

Ambos rodados presentaban daños materiales y, mientras el conductor que permaneció en el sitio colaboró con las autoridades, el segundo escapó del lugar dejando su vehículo abandonado.

Choque en el acceso a Forestal
Choque en el acceso a Forestal: daños materiales y alcoholemia cero en uno de los involucrados

Choque en el acceso a Forestal: daños materiales y alcoholemia cero en uno de los involucrados

A los pocos minutos arribó personal de SAME 107, Bomberos y Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes. Al automovilista presente se le efectuó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue 0,00 g/l, en cumplimiento de la Ley de Tolerancia Cero vigente en Jujuy.

Por disposición de la fiscal de turno, Ana Laura Eliazarian, el Volkswagen Gol quedó bajo custodia policial mientras continúa la investigación para identificar al conductor fugado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dos conductores murieron en un choque fatal en La Quiaca

Franco Colapinto quedó afuera del Gran Premio de Brasil 2025 tras fuerte choque

Fin de semana trágico: dos fallecidos y 42 choques en Jujuy

Identificaron a la motociclista que habría provocado un choque fatal en Jujuy

Dos camionetas chocaron en el centro de San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Día Mundial Sin Alcohol. video
Salud.

Hoy es el Día mundial Sin Alcohol: dónde pedir ayuda en Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados video
Policial.

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Entierro de Daniela Mamaní. video
Humahuaca.

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Sigue JujuyFlorece
Exposición.

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel