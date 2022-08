En primera instancia los ocupantes de los vehículos relatan que un camión que trasladaba rollos de cables , no pasaba por abajo de el puente que se encuentra a la altura de la terminal de ómnibus, debido a la altura de dichos rollos por lo cual decidió dar marcha atrás produciendo un choque en cadena.

ACCIDENTE EN CADENA SOBRE RUTA 66

Relato de uno de los conductores afectados

Uno de los conductores damnificados en Ruta 66 comentó al respecto "Supuestamente esos rollos no daban con la altura, y se pone a dar marcha atrás en plena ruta, hablé con el conductor y le dije que es un irresponsable. Si tiene un carnet de registro para trasladar mercadería de gran porte tienen que saber que la altura les da o no, para no ingresar".