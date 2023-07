Ciudad Cultural está lista para recibir el mega recital que brindará Ciro y Los Persas este jueves 6 de julio , en ese marco el cantante comentó en La Mañana del 4 : "acabo de llegar, había gente con regalos esperándonos, me dieron un poncho muy bonito y unos vinos. Mi recuerdo es siempre muy bueno de jujuy, estuvimos con el primer disco. Lo que gusta del público jujeño es que es efusivo, caliente pero también muy respetuoso, que escucha. Cuándo vinimos con el primer disco que no conocían aplaudían, con mucho respecto es muy lindo estar acá de nuevo".

Desde sus inicio con la banda Los Piojos al hoy, en Ciro y Los Persas, “Familias enteras que crecieron escuchando a Ciro desde la época de los piojos venían gente más grande así que ahora debe haber 3 generaciones, que se cruzan, y está buenísimo porque siempre pensé en hacer música para cualquiera no por edades, el rock nace en los años ‘50 y hoy día vemos a los Rolling Stone que tienen cerca de 80 años así que no creo que nadie queda afuera del género”.

“Hoy tenemos el ensayo con la filarmónica, con los videos que vi suena muy bien. Está bien este formato está buenísimo, porque son cosas que no hice nunca, son temas re versionados, es algo distinto y después bueno hay rock como siempre, pero voy a tener ensayo con la filarmónica. Iré a comer a algún lugar”.

Mañana antes del show caliento un poco la voz, siempre hay nervios, aunque hayan pasado 34 años.

"Habíamos hechos el disco guerras en la pandemia, que es un acústico, ahí fue que se nos ocurrió un tríptico, Guerra, Sueños y Amor que nos quedó en el medio que tenemos que terminar la parte de Amor".

Grabar en Pandemia

“Saliendo de la pandemia había cosas que no se podían hacer para grabar la música toda junta, entonces se tuvo que grabar todo por partes, fue medio un parto, por un lado los vientos de madera y por otro vientos de metal, los coros, todos por separado, por el tema del Covid, el director puede mover del clic que se le marcó, pero bueno todo se hizo en trabajo por el ingeniero Álvaro Villagra que hizo todo lo posible para que quede bien, y quedamos muy contentos”.

En relación a los temas del nuevo disco el cantante dijo “Los temas los elegí yo pensando que podía sonar bien con una filarmónica, incluso hice un tema nuevo, que se llama Carrusel, o temas re versionados que podía sonar bien. Armé toda una lista, después me sugirieron una lista y armamos este disco. Y ahora hace poco le agregué algunos temas versionados que no están en el disco para que el show en vivo sea más largo, para el show sinfónico hacemos un par de temas del acústico, hay días que hacemos sinfónico y rock un poco y un poco. Acá vamos a hacer un poco y un poco en un solo día".

Mezcla de géneros

En 2019 Ciro cantó junto a Wos el tema Pistolas, y fascinó a ambos géneros, el rock y el freestyle, “A mi Wos me gusta mucho lo que hace, de toda la nueva movida me gusta algunos y otros que no me gustan tanto y lo veo más complicado texturar. Hicimos varios cruces con otros artistas, no en participaron directa sino tomando temas nuestros de Los Piojos".

Me parece que está bueno, temas de sonidos, de la onda que está bueno combinar, hay cosas interesantes.

¿Ciro tiene un tema favorito de Ciro?

"No tengo un tema favorito mío, me gustan muchos, Pacífico, me gusta tocar Pistola, Antes y Después, Insisto, son temas que disfruto, creo que la gente se da cuenta. Estoy satisfecho de varios temas viejos que sigo tocando, es un placer, disfruto mucho de temas como Tan Solo".

