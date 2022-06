La joven representante de Cochinoca en la Fiesta de los Estudiantes del año 2021, tuvo esta idea ya que en el lugar no hay cines y allí viven una gran cantidad de pequeños que nunca pudieron ver una película en una pantalla gigante.

"Me dije a mi misma que quería hacer un micro cine para todos los niños y brindarles también palomitas y gaseosa, y lo pudimos concretar", comentó Luciana en diálogo con Todo Jujuy. Su idea no solamente fue que se proyecte la película, sino también recrear un espacio similar al del tradicional cine.

Emociones encontradas

d082e188-3cce-4bb4-bd00-a91db0d291e0.jpg El cine creado por jóvenes de Cochinoca.

En ese sentido, señaló que "pudimos cumplir un sueño de ellos, que era asistir a un cine por primera vez junto a otros jóvenes que se sumaron a la propuesta", y explicó que para realizar esta iniciativa tuvieron que buscar donaciones en el pueblo y algunas personas se sumaron colaborando con gaseosa y maíz. Ellos mismos hicieron los pochoclos para que todos los chicos que asistieron al evento puedan tener los suyos en una bolsita.

Por último, la representante de Cochinoca por el año pasado sostuvo que "no esperaba ver a tantos niños en el mico cine, la verdad que que fue más de lo que pensaba y me emocioné mucho. Me encantó verlos contentos y fue fueron muy tiernos porque nos agradecieron".

La reina de Cochinoca creó un micro cine para niños de zonas rurales